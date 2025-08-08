Najväčším klamárom v politike je Robert Fico, za ním nasleduje Igor Matovič, ukázal prieskum

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.sk. Na otázku, ktorý z politikov najviac klame, mohli respondenti uviesť tri mená. Prvenstvo v tejto nelichotivej štatistike získal predseda vlády Fico, o ktorom si 52 percent opýtaných myslí, že je najväčší klamár. Na druhom mieste skončil Matovič, ktorý klame najviac podľa 35 percent respondentov. Tretie miesto sa ušlo predsedovi Progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi, ktorého za najväčšieho klamára považuje 24 percent opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 13. júla na vzorke 1 032 respondentov.
Štvrtým najväčším klamárom je podľa občanov Slovenska minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Za klamára ho považuje 19 percent respondentov. Za ním nasledujú predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko (17 %), minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zo strany Hlas-SD (13 %), prezident Peter Pellegrini (11 %), predseda Demokratov Jaroslav Naď (11 %), ministerka kultúry Martina Šimkovičová z SNS (8 %), Richard Sulík (5 %) a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling (5 %). Štyri percentá respondentov pokladá za najväčších klamárov v politike Veroniku Remišovú (Za ľudí), Ľuboša Blahu (Smer) a Tibora Gašpara (Smer).
Prieskum ukázal, že prvé miesto predsedovi vlády prisudzuje 98 percent voličov Progresívneho Slovenska. Fico je najväčším klamárom v politike aj podľa 94 percent voličov hnutia Slovensko, a tiež pre 96 percent voličov SaS. Z voličov Kresťanskodemokratického hnutia označilo premiéra za najväčšieho klamára 73 percent z nich. Voliči Smeru najčastejšie uvádzali Matoviča. Za najväčšieho klamára ho považuje 69 percent z nich. Podobne je to aj u voličov strany Hlas, z ktorých si 66 percent myslí, že je Matovič politikom, ktorý klame najviac. Myslí si to aj 55 percent voličov hnutia Republika.