NAŽIVO: Minister Šaško a jeho „jasné stanovisko“ k tendru na záchranky

Tlačová konferencia ministra sa mala pôvodne začať o 14. hodine, ale presunuli ju až na 15.30 hod.
Opozičné strany v súvislosti s tendrom v piatok podali v Národnej rade návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Šaškovi. Kritizujú, že súťaž je netransparentná a má podľa nich vopred dohodnutých víťazov.
Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Šaško avizoval, že jasné stanovisko k tendru zaujme na piatkovej tlačovej konferencii.
Predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Líder koaličnej SNS Andrej Danko očakáva, že minister Šaško na piatkovej tlačovej konferencii oznámi zrušenie tendra. Ak tak neurobí, vyzýva ho na odstúpenie z funkcie. Danko o tom informoval vo videu na sociálnej sieti. „Pán minister, ja ťa veľmi dôrazne vyzývam, hoď uterák, pretože ak nezrušíš túto súťaž, to sa vysvetliť nedá, iné riešenie tu nie je,“ vyhlásil predseda SNS.Čítajte viac Danko očakáva zrušenie tendra na záchranky, opozícia ide ministra odvolávať. Migaľ zase poslal výzvu Pellegrinimu
Tender v hodnote dvoch miliárd dal preveriť už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dôvodom je možné podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
V piatok sa rozhodla z výberového konania na prevádzku ambulancií vystúpiť Sieť Penta Hospitals, Odôvodnila to netransparentným priebehom súťaže. Rozhodnutie podľa jej slov prijala ešte pred vyhodnotením tendra a pred obdržaním rozhodnutí zo strany rezortu zdravotníctva.Čítajte viac Unikli výsledky sporného sanitkového tendra. Najviac staníc sa údajne ušlo Agelu, uspela aj čerstvo vytvorená firma