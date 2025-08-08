Kaliňák vysvetľuje nákup tisíc kondómov pre armádu: V NATO bežná prax, cieľom získanie nových regrútov

„Je to na prezentáciu/regrutáciu do Ozbrojených síl SR na festivale Lovestream, ktorý navštevujú najmä mladí ľudia,“ priblížilo ministerstvo. Súčasne rezort obrany vysvetlil, že rozdávanie kondómov je v armádach členských krajín NATO bežnou praxou. „Nielen ako nástroj zdravotnej prevencie, ale aj ako propagačný či edukačný predmet. V mnohých krajinách sa kondómy rozdávajú vojakom, ale aj verejnosti počas náborových či informačných podujatí,“ uviedlo ministerstvo.
Rezort obrany doplnil, že v súčasnosti prezervatívy možno nájsť vo väčšine armád NATO ako súčasť zdravotnej výbavy, príručiek pre misie a propagačných materiálov. Podľa slov ministerstva je to zaužívané vo vyspelých krajinách, ako napríklad USA, Nemecko, Kanada, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Nemecko. „Dokonca ich nakupuje Organizácia Spojených národov do mierových misií po celom svete. Je zaujímavé, že žiadnym politikom, ani v západných krajinách, ktorých slovenská opozícia často dáva príkladom, podobné nákupy, v omnoho väčšom objeme, neprekážajú,“ uzavrelo ministerstvo obrany.
O nákupe 1 000 kusov prezervatívov rezortom obrany s vlastnou grafickou potlačou upozornila poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí). Podľa nej ide o mimoriadne hlúpy a nemiestny marketingový výstrelok, ktorý „znevažuje česť, odvahu a službu vlasti". Poslankyňa zároveň považuje za absurdné, aby minister obrany Robert Kaliňák (Smer) "motivoval" mladých mužov k službe v armáde rozdávaním kondómov, pretože takéto nákupy degradujú povolanie profesionálneho vojaka. „Namiesto dôstojnej podpory ozbrojených síl, na ktoré sa kladú tie najvyššie morálne a profesné nároky, ministerstvo pripravuje vulgárne a nevkusné akcie. Tento nákup nie je ničím iným, než urážkou a zosmiešňovaním vojakov. Čo chce týmto nákupom minister budúcim vojakom povedať? Povolanie vojaka sa snáď nedá zredukovať na kondóm," uzavrela Remišová s tým, že požaduje verejné ospravedlnenie všetkým profesionálnym vojakom a vojačkám SR.