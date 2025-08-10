Neúnosné krviprelievanie v Gaze je testom našej integrity. Sme konzistentní, či pokryteckí?

Ako by sa postaviť k tomu, čo sa deje v Gaze, ak zatváranie si očí sa zdá byť nemorálne? Ako sa k tomu postaviť tak, aby na nás budúce generácie nepozerali cez prsty? Zapojte sa do férovej a otvorenej diskusie!
Ako si držať nadhľad? A dá sa to vôbec?
Aj z minulej DEMDIS diskusie z novembra 2023 vyplynuli najväčšie zhody na tom, že násilie plodí len ďalšie násilie, odsúdenie násilia neznamená podporu jednej zo strán, a že aj pri vojne treba dodržiavať pravidlá humanizmu a medzinárodné právo.
Táto diskusia je preto testom našej integrity a toho, či náhodou neuplatňujeme dvojaké metre. Od začiatku vojny sa počet obetí v zbombardovanej Gaze vzrástol na zhruba 60 tisíc a kvôli zadržiavaniu jedla a humanitárnej pomoci ľudia hladujú a trpia do takej miery, že podľa medzinárodných organizácií môžeme hovoriť o riziku genocídy.
Odporcovia tohto tvrdenia ale argumentujú, že Izrael sa len bráni, nemá v úmysle vyhladiť Palestíncov v Gaze, a obete sú výsledkom taktiky Hamasu, ktorý používa civilistov ako ľudské štíty.
Sme teda v otázke izraelského postupu v Gaze konzistentní, či pokryteckí? Je spôsob, akým Izrael zabezpečuje prístup k potravinám, genocídou? A aká by mala byť reakcia Slovenska a Západu? A pomohlo by uznanie Palestínskeho štátu?
O projekte
DEMDIS je občianskym združením, ktoré inovatívnymi metódami nachádza konsenzus a porozumenie v rozhádanej spoločnosti. Viac informácií o projekte a výsledky predošlých diskusií nájdete na demdis.sk.
