Tender na záchranky podľa Danka „smrdí“, chce úplne nový štátny systém. Hlas je ochotný diskutovať

„Podľa mňa by bolo dobrým riešením, aby sme mali štátny záchranný systém a pripravíme na to nové zákony. Slovensko bude mať jeden štátny záchranný systém. Ak bude jedna firma, ktorá to bude poskytovať, som presvedčený, že sa stabilizuje celý záchranársky zbor, že záchranári budú mať lepšie platy, lepšie vybavenie. A o to tu ide. Stačilo súkromníkov v oblastiach, kde nemajú čo robiť!,“ vyhlásil na sociálnej sieti.
Podľa Danka by jediný prevádzkovateľ – štát – dokázal zabezpečiť nielen kvalitnejšiu službu, ale aj úsporu financií. „Som presvedčený, že keď urobíme štátny záchranný systém, štát z tých 2 miliárd eur určených na tento systém ušetrí 800 miliónov eur,“ tvrdí.Čítajte viac Je Šaško vinník alebo obeť? Veriť nemožno nikomu - hrá sa predsa o dve miliardy eur
Nestačí mu však len zrušenie aktuálneho tendra na záchranky, ktorý považuje za podozrivý. „Len zrušiť tender a povedať, že je to nejaká neschopnosť komunikovať, nejaké babráctvo, si myslím, že nie je celkom dobré stanovisko. Vieme veľmi dobre, že do zdravotníctva ide dnes takmer 10 miliárd eur, v minulosti tam išli 4 miliardy. Zdravotníctvo potrebuje systémovú zmenu,“ upozornil.
Podľa Danka je potrebné vrátiť sa k myšlienkam z minulosti. „Zdravotníctvo by malo byť štátne. Nebudem posudzovať tento tender, to nech urobí Maroš Žilinka. Ale v každom prípade to celé smrdí,“ dodal predseda národniarov.
Koaličný partner SNS, strana Hlas, nie je proti diskusii o výlučne štátnom záchrannom systéme. „Vítame každý návrh, ktorého cieľom je skvalitnenie nielen zdravotnej starostlivosti, ale každého aspektu života ľudí na Slovensku. Politika má byť o riešeniach, nie o kultúrnych vojnách a zástupných témach,“ uviedla v reakcii strana.Čítajte viac Tender na záchranky musí byť podľa Fica zrušený
Hlas zároveň pripomenul prácu svojho štátneho tajomníka Kamila Šaška. „Takú politiku robí aj Kamil Šaško, ktorý presadil reformu, skvalitňujúcu systém rýchlej zdravotnej pomoci, v čom ho strana Hlas plne podporuje. Vítame, že to konečne pochopil aj Andrej Danko. Sme ochotní diskutovať o každom návrhu, no žiadny nepovažujeme vopred za jediný správny a nikto o nich nebude rokovať z pozície sily,“ doplnila strana.
Tendre na prevádzku rýchlej zdravotnej pomoci patria dlhodobo medzi najspornejšie témy v slovenskom zdravotníctve. Licencie na ich prevádzku prideľuje ministerstvo zdravotníctva na základe súťaží, v ktorých súperia súkromné aj štátne spoločnosti. Kritici systému tvrdia, že tendre sú často sprevádzané netransparentnými podmienkami, súdnymi spormi a podozreniami z politických zásahov.
V minulosti sa už viackrát stalo, že rozhodnutia ministerstva skončili na súde a celý proces sa natiahol na mesiace či roky. Spor sa točí aj okolo otázky, či má byť záchranná zdravotná služba v rukách viacerých prevádzkovateľov, alebo výlučne štátu. Zástancovia štátneho modelu tvrdia, že jednotný systém by bol efektívnejší, lacnejší a lepšie chránený pred obchodnými záujmami. Oponenti však varujú, že úplná centralizácia môže priniesť menej flexibility, horšiu konkurenciu a riziko politizácie služieb, ktoré majú zachraňovať životy.Čítajte viac Šaško k tendru na sanitky: Žiadne kšefty nedopustím. Minister je pripravený súťaž aj zrušiť a pripustil demisiu