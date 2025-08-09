Fico: Ak by sme nedotovali energie, zdraželi by o tretinu. Záchranky by mohli byť len štátne, tender treba zrušiť

Hlas a ministerstvo zdravotníctva podľa Fica svojou nešikovnou komunikáciou pri tendri na záchranky „priam vykúpili opozíciu“ zo škandálu okolo ovplyvňovania slovenských volieb britskou vládou. „Namiesto toho, aby sa škvarili vo vlastnej šťave, ministerstvo zdravotníctva ovládané Hlasom sa im položí na tanieri ako upečené kura,“ povedal Fico.
„Tender na záchranky treba okamžite zrušiť a zorganizovať nový. A to som ešte zvedavý, ako sa hlas vysporiada s návrhom predsedu SNS Andrea Danka, že celý záchranný systém by mal byť štátny a tým by sa ušetrili aj slušné peniaze,“ uviedol Fico a dodal, že je etatista a uznáva silnú úlohu štátu.
„Môžeme na nejaký čas predlžiť licencie pre končiacich partnerov a vytvoriť si dostatočný časový priestor na úvahy, ako ďalej tejto mimoriadne lukratívnej časti slovenského zdravotníctva,“ podotkol.
„Pokiaľ ide o energie, už som oznámil, že po rozhovoroch s ministrom financí Václom Kamenickým a podpredsedničkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou predložíme na koaličnú radu návrh na kompenzovanie ciem plynu a tepla pre 90 % slovenských domácností,“ hovorí premiér.
„Naďalej som presvedčený, že absolútna väčšina slovenských domácností potrebuje pomoc pri výdavkoch na energie. Naďalej platí, že ak dominantnou síľou vo vláde je sociálna demokracia, stabilné ceny energii musia patriť medzi jej kľúčové programové priority,“ uviedol Fico a dodal, že stabilita pri cenách energii je podstatná aj v boji proti inflácii a ak by neboli kompenzácie, ceny by museli vzrásť o tretinu.