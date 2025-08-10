Pravda Správy Domáce SHMÚ varuje pred vysokými teplotami, na východe môžu byť aj búrky

SHMÚ varuje pred vysokými teplotami, na východe môžu byť aj búrky

Vysoké teploty sa na väčšine Slovenska vyskytnú aj v nedeľu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Na východe SR zároveň môžu byť búrky. Informuje o tom na svojom webe.

10.08.2025 08:50
Vysoké teploty, 33 až 34 stupňov Celzia, budú v nedeľu od 14.00 do 18.00 h v takmer všetkých krajoch okrem Žilinského.

Zvýšená výstraha platí pred teplotou 35 až 36 stupňov Celzia platí pre takmer celý Bratislavský, Košický a Nitriansky kraj a okresy Krupina, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Galanta, Dunajská Streda, Hlohovec a Trnava.

SHMU varuje pred zdravotnými rizikami, ktoré horúčavy tohto stupňa predstavujú, rovnako i na nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Meteorológovia tiež vydali výstrahy pred búrkami a to pre celý Košický a Prešovský kraj a okresy Liptovský Mikuláš a Tvrdošín od 14.00 do 20.00 h.

