Šaško nevylúčil zrušenie tendra na záchranky, podá podnet na prokuratúru. Minister má podľa Szalaya dni zrátané

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v diskusnej relácii V Politike uviedol, že svoje rozhodnutie o spornom tendri na záchranky oznámi v pondelok. Urobil tak napriek výzvam premiéra Roberta Fica, ktorý nevidí iný spôsob vyriešenia problémov, ako jeho zrušenie. Šaško potvrdil, že s premiérom hovoril a vníma jeho požiadavku, keďže je jeho nadriadený. Zároveň však zdôraznil, že cíti podporu svojho straníckeho predsedu Matúša Šutaja Eštoka.
Šaško sa bránil, že zo zákona nemôže tender zrušiť sám, túto kompetenciu má len riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Povedal, že dal pokyn, aby mu boli predložené všetky zákonné možnosti a ak z toho vyplynie, že tender má byť zrušený, tak bude zrušený. Minister dodal, že na stoličke nie je „prilepený“ a „cez neho žiadny kšeft ani biznis neprejde“.Čítajte viac Fico: Ak by sme nedotovali energie, zdraželi by o tretinu. Záchranky by mohli byť len štátne, tender treba zrušiť
V pondelok minister Šaško zároveň podá podnet na Generálnu prokuratúru SR a na Okresný súd v Žiline, aby preverili možné majetkové prepojenia. Ak to bude právne možné, zverejní aj neoficiálne výsledky tendra. Reagoval tiež na kritiku, že sa malo postupovať inak, tým, že sa riadil zákonom platným už 20 rokov. Zmeny v systéme podľa neho mohla spraviť aj opozícia, no počas schvaľovania reformy záchrannej zdravotnej služby nepriniesla žiadne pozmeňujúce návrhy.
Poslanec za SaS Tomáš Szalay v diskusii ministra Šaška tvrdo skritizoval. Je presvedčený, že dni ministra vo funkcii sú zrátané. Uviedol, že „nad pánom ministrom sa už urobil „kríž“ a predpovedal, že "už nebude o jeden, dva mesiace ministrom“. Szalay ministrovi vytkol, že manažérsky ani komunikačne tender nezvládol a „podcenil nielen komunikáciu, ale aj manažment celého procesu a dali ste to do rúk niekomu, kto to spackal.“
Szalay tiež pripomenul, že ministra na možné problémy s transparentnosťou tendra upozorňovali viacerí poslanci. Reagoval aj na Šaškov argument o dlhoročnej platnosti zákona slovami, že „dvadsať rokov nebol záujem Smeru, aby sa to zmenilo, pretože v mútnych vodách sa najlepšie loví.“Čítajte viac Tender na záchranky podľa Danka „smrdí“, chce úplne nový štátny systém. Hlas je ochotný diskutovať
Obaja politici sa vyjadrili aj k návrhu predsedu SNS Andreja Danka, aby boli všetky záchranky výlučne štátne. Tomáš Szalay s týmto návrhom nesúhlasí a považuje ho za „nepriechodnú vec“ a „škodlivú vec aj pre samotných pacientov“. Obáva sa, že zrušením súťaží by sa záchranná zdravotná služba nezlepšovala a v štátnych záchrankách by sa "vytvoril priestor na korupciu“. Szalay tiež skonštatoval, že „to, že niečo je štátne, neznamená, že je to aj najlepšie.“
Minister Šaško je pripravený o tejto téme diskutovať na koaličnej rade s Andrejom Dankom, s ktorým má „korektný vzťah“. Uviedol, že si na stôl dajú „čísla a povieme si možnosti“. Napriek tomu je zatiaľ presvedčený, že súčasné nastavenie, kde má polovicu záchraniek štát a druhú súkromníci, je správne.