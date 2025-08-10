Ficove slová opäť rozvírili diplomatické vody. Kyjev mu odkázal, že nevidí pravdu o vojne a je nebezpečný pre Európu

„Po viac ako troch rokoch ozbrojenej agresie Ruskej federácie voči Ukrajine si premiér Slovenskej republiky Robert Fico stále nedokáže uvedomiť skutočné dôvody tejto zločineckej invázie a nebezpečenstvo spolupráce s agresorským štátom,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo.
Podľa ukrajinského rezortu diplomacie je poľutovaniahodné, že predseda vlády členského štátu Európskej únie sa uchyľuje k „otvorene urážlivej rétorike voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu,“ ktorý naďalej vzdoruje ruskej agresii a bráni svoju krajinu v záujme bezpečnosti celého európskeho kontinentu.
Ministerstvo varovalo pred používaním „nepriateľských (ľudových analógií) a snahou zvyšovať si domáce politické preferencie na úkor Ukrajiny“. Takéto vyjadrenia označil rezort za ľahkovážne a podľa neho urážajú pamiatku padlých vo vojne, utrpenie miliónov ukrajinských rodín, ako aj obetu tých, ktorí bojujú za slobodu.Čítajte viac O Ukrajine sa bude rozhodovať na Aljaške. Trump a Putin sa tam stretnú už o pár dní
Ukrajina si podľa ministerstva zahraničných vecí váži komplexnú podporu svojich medzinárodných partnerov, ktorí obhajujú princípy územnej celistvosti suverénnych štátov, zásady medzinárodného práva a zachovania globálneho poriadku založeného na pravidlách.
„V tomto kontexte vyjadrenia Roberta Fica ostro odporujú duchu dobrého susedstva, solidarity a vzájomného rešpektu, ktorý slovenský ľud neustále prejavuje voči Ukrajine. Týmto pán Fico zároveň prejavuje neúctu voči vlastnému národu,“ uzavrelo ukrajinské ministerstvo.
Slovenský premiér v sobotu na sociálnej sieti Facebook zverejnil video, v ktorom sa vyjadril k plánovanému stretnutiu amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, ktoré sa má uskutočniť v piatok 15. augusta na Aljaške. Fico povedal, že strana Smer mala pri hodnotení ukrajinsko-ruského konfliktu pravdu prakticky vo všetkom.Čítajte viac Fico: Ak by sme nedotovali energie, zdraželi by o tretinu. Záchranky by mohli byť len štátne, tender treba zrušiť
„Všetci už vedia, že konflikt má svoje vážne korene v nedávnej histórii, že nemá vojenské riešenie. Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo, a za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť,“ tvrdí Fico.
Dodal, že nech plánované rokovania prezidentov Ruska a USA dopadnú akokoľvek, trpieť bude Ukrajina. Podľa neho sú ukrajinskí politickí lídri za tento stav do určitej miery zodpovední, pretože sa nechali nalákať Západom a podporovali „neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte“. Vojna podľa premiéra mohla skončiť už v apríli 2022, ale bránili tomu viacerí západní politici.
Myslí si, že to, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú podľa neho dve veci, a to, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo sa zabíjanie, a aby „iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly“.Čítajte viac Ukrajinci nevydajú svoju krajinu okupantom, reagoval Zelenskyj na plánované stretnutie Putina s Trumpom