Najdlhšia vlna horúčav leta prichádza: Slovensko čaká tropický týždeň. Pozrite si, aké teploty budú atakovať krajinu

Víkendové búrky sa vyskytli iba na východnom Slovensku a priniesli lokálne osvieženie. „Tieto búrky však našťastie nepriniesli nebezpečné javy,“ uvádza iMeteo.sk. Na východe udrelo viac než 2100 bleskov, čo je podľa meteorológov pri búrkach bežné. Studený front, ktorý búrky priniesol, bol zrážkovo slabý a nepriniesol plošné zrážky.
Ochladenie, ktoré front spôsobil, v pondelok znížilo maximálne teploty o 5 až 8 °C oproti včerajšku a hranicu +30 °C presiahnu len ojedinele. Od utorka však začne počasie opäť ovplyvňovať tlaková výš východne od Slovenska, ktorá prinesie teplejší vzduch od juhu, vysvetľuje iMeteo.sk.
V utorok sa očakávajú denné maximá od +25 do +31 °C, v stredu +34 °C, vo štvrtok +36 °C a v piatok až +37 °C. „Je veľmi pravdepodobné, že počas víkendu pôjdu teploty ešte vyššie a dostať sa môžu až niekde na hodnotu okolo +38 °C,“ píše portál.
Podľa meteorológov ide o najdlhšiu vlnu horúčav tohto leta, ktorá trvá už týždeň a pokračovať má aj nasledujúcich sedem dní. Búrky, ktoré by ju mohli prerušiť, sa síce cez víkend nevylučujú, no ich výskyt zatiaľ nie je istý. Slnečné počasie tak môže pokračovať aj po víkende.