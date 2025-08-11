Mimoriadna schôdza je zvolaná: parlament bude v stredu rozhodovať o odvolaní ministra Šaška

Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali v stredu (13. 8.) rokovať o opozičnom návrhu na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas) z funkcie. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) na daný deň zvolal mimoriadnu schôdzu. TASR o tom informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) sa v nedeľnej diskusnej relácii V Politike televízie TA3 vyjadril k spornému tendru na záchranky. Hoci čelil výzvam na jeho zrušenie od premiéra Roberta Fica, minister zatiaľ jasné rozhodnutie neprijal. / Zdroj: ta3
„Jediným bodom programu 38. schôdze, zvolanej na stredu 13. augusta so začiatkom o 9.00 h, bude podaný návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi,“ priblížili.
Odvolávanie ministra iniciovala opozícia. Dôvodom je tender na obsadenie staníc záchraniek. Opoziční poslanci namietali, že súťaž je netransparentná. Má podľa nich vopred dohodnutých víťazov. Návrh na odvolanie Šaška do podateľne NR SR doručili v piatok (8. 8.). Predseda parlamentu je povinný na základe takejto žiadosti, pod ktorú sa podpísala najmenej pätina poslancov, zvolať schôdzu parlamentu do siedmich dní.
Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva
