V Košiciach bojujú proti drahšiemu cestovnému, lístok po novom stojí viac ako v Prahe. Miestni chcú návrat cien na pôvodnú úroveň

Zvýšenie cien v MHD vyvolalo búrku nevôle najmä na sociálnych sieťach. Po novom sa cena základného 30-minútového lístka v Košiciach zvýšila o dvadsať centov, teda z 1,20 na 1,40 eura. Drahší bude aj 24-hodinový lístok, ktorý od 1. augusta stojí 4 eurá.
Najviac zmenu pocítia cestujúci, ktorí si kupujú mesačníky – za 30-dňový zaplatia 30 eur, za 90-dňový 80 eur, polročný 140 eur a ročný až 240 eur. Vznikla aj petícia, ktorá požaduje vrátenie cestovného do pôvodnej výšky. „Po zdražovaní MHD v Prešove, Bratislave sa Košice pripojili ku konsolidácii a zdražujú MHD. Ľudia prestupujú z MHD do áut. Takto sa nerobí eko politika,“ uvádza sa v texte petície.
Za petíciou stojí Miloš Beladič. Ďalšie petície inicioval aj v iných mestách, napríklad v Prešove či Bratislave. Tvrdí, že k tomuto kroku ho primälo zdražovanie MHD a všeobecne služieb na celom Slovensku.
Chabé argumenty
Podľa neho začal so zdražovaním ako prvý Prešov, neskôr sa pridala Bratislava. „Pritom sa pri zvýšení cien odvolal Prešov na Bratislavu, tá zase na iné mestá. Pri zdražovaní a rušení liniek sa odvolávajú na konsolidáciu aj infláciu, ale tá bola v roku 2022 vyššia. Tieto argumenty považujem za neprimerané,“ objasnil Beladič dôvody, ktoré ho viedli k rozbehnutiu petície.
Podľa neho sú metropoly ako Praha či Viedeň lacnejšie, pritom ich MHD ponúka lepšie možnosti, napríklad aj metro. Aj preto sa rozhodol osloviť verejnosť v jednotlivých mestách, pričom tvrdí, že v niektorých mu hádžu polená pod nohy. „Blokujú mi a banujú príspevky s odkazom na petíciu a angažovanie verejnej mienky. Denne to sledujem v Bratislave, Prešove aj Košiciach,“ dodal.
V prípade košickej petície plánuje vyzbierať aspoň tisíc podpisov. „Mojím veľkým plánom je prebudiť verejnosť a vyzbierať viac ako päťtisíc podpisov, aby sme vyvinuli tlak na vedenie mesta. Možno aj nátlakovými akciami,“ priblížil Beladič. Zatiaľ vyzbierali 161 podpisov, no petícia sa ešte len rozbieha. Faktom je, že nové, zvýšené cestovné MHD v Košiciach platí „čerstvo“ od 1. augusta. Preto sa natíska otázka, či je možné vrátiť ho na pôvodnú úroveň.
Podľa Beladiča to aj vďaka petícii možné je. „Myslím si, že môžeme pohnúť magistrátom, inak by sme nič nerobili," zdôraznil. Dodal, že aj poslanci mestského zastupiteľstva sa musia postaviť na stranu verejnosti a spoločne magistrát donútiť vrátiť ceny cestovného na primeranú mieru. Zdôraznil, že jednou z možností je dokonca aj občianska neposlušnosť, ako aj blokovanie dopravy. Zatiaľ však nie je jasné, či a kedy by iniciátori petície k takému kroku pristúpili.
Dopravný podnik sľubuje vyššiu úroveň
K petícii sa pre Pravdu vyjadril aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). „Mestu Košice ani DPMK nebola doteraz táto petícia doručená, preto sa ňou v tejto chvíli ani nemôžeme zaoberať. Zároveň o nej nemáme žiadne informácie a nepoznáme jej znenie,“ uvádza DPMK v stanovisku.
Zároveň pripomína, že novú tarifu DPMK schvaľovali poslanci mestského zastupiteľstva na júnovom zasadnutí a zvýšenie cestovného prijali ako posledný mestský dopravný podnik na Slovensku. „Dôvody sme komunikovali už skôr, ale súvisia predovšetkým s konsolidačným balíčkom vlády SR, infláciou a zvýšeným DPH. Zároveň vďaka investíciám v celkovom objeme takmer 200 miliónov eur z externých zdrojov postupne predstavíme projekty, vďaka ktorým dostanú cestujúci modernejšiu, komfortnejšiu, čistejšiu a bezpečnejšiu MHD,“ dodáva na záver DPMK.