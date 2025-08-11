Štát a NFŠ sa bijú o milióny: Vo veci Národného futbalového štadióna sú vedené štyri súdne spory

Všetky spory sa podľa Kubinu týkajú dvoch otázok, konkrétne, či išlo v prípade výstavby štadióna o verejnú zákazku a či bol porušený zákon o verejnom obstarávaní.
V prvom so spomenutých súdnych sporov sudkyňa prerušila konanie za účelom možnosti oboch strán spor urovnať. Spoločnosť NFŠ, a.s. sa však plánuje na súd obrátiť s výzvou, aby sa pokračovalo v konaní. „Mimosúdne urovnanie chce dvoch,“ skonštatoval Kubina.
Bývalý premiér Igor Matovič spolu s bývalým podpredsedom vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefanom Holým ešte v roku 2020 oznámili verejnosti, že zmluvy so štátom z rokov 2013 a 2016 sú neplatné. Vo veci sa v tejto súvislosti viedlo aj trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin zneužitia právomoci verejného činiteľa a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Na základe hĺbkovej analýzy sa totiž zistilo, že zmluva o poskytnutí dotácie z roku 2013 aj zmluva o budúcej kúpnej zmluve z roku 2016 sú od ich vzniku neplatné a nevyvolávajú žiadne právne následky a plnenie.
„Po preštudovaní množstva materiálov sme dospeli k názoru, že konanie môže mať trestnoprávne následky, a preto som odporučil vláde podať trestné oznámenie. Máme odôvodnené podozrenie, že pri tomto projekte mohlo dôjsť k naplneniu znakov niektorých skutkových podstát trestných činov – porušovanie právomoci pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Ďalej sa vecou budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní a dúfame, že sa tejto úlohy zhostia so cťou,“ povedal Holý na tlačovej besede 15. júla 2020.
Keďže zmluvy boli označené za neplatné, štát neodkúpil štadión a vyzval spoločnosť NFŠ, a.s. na vrátanie dotácie vo výške 27,2 milióna eur a ďalších 91 miliónov eur, ktoré mali byť vyplatené, nedostane. „Nemôžeme na základe absolútne neplatných zmlúv vykonať akúkoľvek transakciu a už vôbec nie v takom objeme,“ dodal v minulosti Holý.