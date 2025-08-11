Pravda Správy Domáce Tragédia vo Vysokých Tatrách: o život prišiel 41-ročný poľský horolezec

Tragédia vo Vysokých Tatrách: o život prišiel 41-ročný poľský horolezec

Vo Vysokých Tatrách došlo k pádu dvoch poľských horolezcov, 41-ročný z nich neprežil. Ďalšieho z dvojice letecky transportovali do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom v pondelok informovala Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe.

11.08.2025 14:10
„Záchranársky vrtuľník z Popradu bol dnes dopoludnia privolaný do Vysokých Tatier, kde v oblasti Lavínového sedla došlo k pádu dvoch poľských horolezcov. V Starom Smokovci sa k posádke pripojili aj horskí záchranári, ktorí boli po prílete do určenej oblasti spolu s lekárom vysadení do náročného a exponovaného terénu pomocou palubného navijaka,“ uvádza.

Horolezec vo veku 41 rokov podľa leteckých záchranárov utrpel pri páde zranenia nezlučiteľné so životom. „Druhý (46) utrpel otvorenú zlomeninu predkolenia,“ dodali leteckí záchranári s tým, že po primárnom ošetrení ho z miesta evakuovali, lekár mu podal liečbu a následne ho letecky transportovali do nemocnice v Poprade.

Zdroj: TASR
