Nacionalisti brutálne napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku. Kde je reakcia vlády? Pýta sa SaS

Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, ktoré je najväčším podujatím našich krajanov v Srbsku. Liberáli žiadajú, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Zároveň poukazujú na to, že minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer) aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) udalosť nijako nekomentovali.
„Počujete to ticho? Provládni nacionalisti v Srbsku dorazili na kultúrnu akciu tamojšej slovenskej menšiny, zničili ju, zranili ľudí. Reakcia vlády gde? Šimkovičová? Nič. Šťuka Blanár mĺkvy ako ryba. Jemu podriadená predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od štvrtka neexistuje. HALÓÓÓ! Na týchto Slovákoch vám nezáleží???“ napísal na sociálnej sieti poslanec za SaS a člen Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa.
Ako ďalej pokračoval, provokatéri fotografie zničili, ľudí zastrašovali a podľa svedkov boli napojení na vládnu stranu prezidenta Vučića. „Hovorí sa dokonca o tom, že bol medzi nimi štátny tajomník. Keď prišli Slovákov ľudia z okolia podporiť, polícia im zablokovala cesty a de facto sa postavila na stranu agresora,“ uviedol Krúpa s dodatkom, že napriek tomu sa podarilo výstavu obnoviť. „Toto je doteraz nevídaný útok na slobodu prejavu a slovenskú komunitu v zahraničí. Ministerstvo zahraničných vecí SR malo konať okamžite. Každá ďalšia hodina bez reakcie je hanba a zrada Slovákov a Sloveniek,“ skonštatoval.Čítajte aj Na slovenskú menšinu vo Vojvodine zaútočili Vučičovi stúpenci, zničili výstavu fotografií z protivládnych protestov