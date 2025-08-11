Pravda Správy Domáce Na Dunaji sa potápa zakotvená loď

Bratislavskí policajti spolu s hasičmi a príslušníkmi Poriečneho oddelenia Policajného zboru aktuálne zasahujú pri Tyršovom nábreží, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna z tam zakotvených lodí.

11.08.2025 16:24
potápajúca sa loď, Tyršovho nábrežie Foto:
Bratislavskí policajti zasahovali v blízkosti Tyršovho nábrežia, kde sa na rieke Dunaj začala potápať jedna z tam zakotvených lodí.
Oznámenie o incidente prijala polícia na linke 158 krátko po 14:45. Záchranné zložky okamžite vyrazili na miesto, aby vykonali nevyhnutné úkony. Podľa polície sa na palube v čase udalosti nenachádzali žiadne osoby, informuje polícia na sociálnej sieti.

Potápajúca sa loď Marina na Dunaji
Archívne video z novembra 2024. / Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner

Príčiny potápania lode zatiaľ nie sú známe.

