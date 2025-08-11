Bratislavské letisko prelomilo historický rekord v počte cestujúcich za jediný mesiac

Doterajší rekord pochádzal z júla 2018, keď bolo vybavených 349 720 cestujúcich. „Počas tohtoročného júla sa nám podarilo prelomiť magickú hranicu 350-tisíc cestujúcich, ktorá nebola doposiaľ nikdy na letisku prekonaná,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Dušan Novota. Dodal, že rekordné výsledky zaznamenali aj v máji a júni, pričom júl priniesol absolútne najvyššie čísla.
Najväčší záujem bol o lety do tureckej Antalye, nasledovali linky do Londýna, Burgasu, Larnaky a egyptskej Hurgady. K nárastu prispelo aj sedem nových pravidelných liniek – do Gdanska, Milána-Malpensy, Bari, Skiathosu, Zadaru, Tel Avivu a Kodane.Čítajte aj Roky odkladaná premena letiska je tu: Viac pohodlia, nové aerolinky aj štandard, na aký sme zvyknutí zo sveta
V júli sa na letisku uskutočnilo 3 391 letov a letecká nákladná doprava vzrástla medziročne o 50 % na 1 568 ton.
Za prvých sedem mesiacov roka odbavilo letisko 1 234 087 cestujúcich, čo je o 16 % viac než v rovnakom období minulého roka. Počet letov vzrástol na 16 290, teda o 2 % medziročne. Cargo preprava dosiahla 10 729 ton, čo predstavuje nárast o 65 %.