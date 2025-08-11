Rezort vnútra rozšíril register mimovládnych neziskových organizácií

„Register MNO je dnes nastavený, aby pod jednou strechou ponúkal ďalšie informácie k mimovládnym organizáciám. Napríklad informácie z centrálneho registra zmlúv, zo súdnych rozhodnutí, ale aj informácie, ktoré sa týkajú katastra nehnuteľností, registra partnerov verejného sektora, rizikových udalostí a finančných analýz a tiež aj zverejňovania účtovných závierok,“ uviedol Kaliňák.
Štátny tajomník si myslí, že mimovládne organizácie majú dlhoročný dlh voči transparentnosti a zmeny sú dôležité na jeho splatenie. „Toto je kompas na rýchlu a pohodlnú orientáciu,“ vyhlásil. Viackrát odmietol, že by išlo o útok na neziskový sektor. Dvojaký meter v porovnaní s prístupom k transparentnosti iných sektorov nevidí. „Na jeseň ideme s ďalšími témami a vôbec nevylučujem, že sa budú týkať aj registrov politických strán,“ avizoval Kaliňák. Olexa naznačil, že ministerstvo by podobným spôsobom chcelo pristupovať aj k iným registrom. Nešpecifikoval však, ktoré by sa mohli spojiť alebo modernizovať.
Zacharová podľa svojich slov víta možnosť mať všetky informácie o neziskových organizáciách na jednom mieste. Na otázku, či pri modernizácii registra rezort spolupracoval napríklad s komorou MNO, priamo neodpovedala. „Toto sú záležitosti, ktoré sa skôr týkajú takého toho technického charakteru,“ vyhlásila.