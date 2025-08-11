Pravda Správy Domáce Rezort vnútra rozšíril register mimovládnych neziskových organizácií

Rezort vnútra rozšíril register mimovládnych neziskových organizácií

Ministerstvo vnútra (MV) SR rozšírilo register mimovládnych neziskových organizácií (MNO). Po novom obsahuje aj údaje z iných registrov a zdrojov. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák (Hlas) odmieta, že by zmeny boli „kladivom“ na mimovládne organizácie. Informoval o tom spolu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou a riaditeľom príspevkovej organizácie MV SR pre digitalizáciu verejnej správy Tomášom Olexom v pondelok na tlačovej konferencii.

11.08.2025 16:40
Modernizácia registra mimovládnych neziskových organizácií
Video
Štátny tajomník MV Michal Kaliňák, Simona Zacahrová splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, Tomáš Olexa, riaditeľ príspevkovej organizácie pre digitalizáciu verejnej správy.

„Register MNO je dnes nastavený, aby pod jednou strechou ponúkal ďalšie informácie k mimovládnym organizáciám. Napríklad informácie z centrálneho registra zmlúv, zo súdnych rozhodnutí, ale aj informácie, ktoré sa týkajú katastra nehnuteľností, registra partnerov verejného sektora, rizikových udalostí a finančných analýz a tiež aj zverejňovania účtovných závierok,“ uviedol Kaliňák.

Štátny tajomník si myslí, že mimovládne organizácie majú dlhoročný dlh voči transparentnosti a zmeny sú dôležité na jeho splatenie. „Toto je kompas na rýchlu a pohodlnú orientáciu,“ vyhlásil. Viackrát odmietol, že by išlo o útok na neziskový sektor. Dvojaký meter v porovnaní s prístupom k transparentnosti iných sektorov nevidí. „Na jeseň ideme s ďalšími témami a vôbec nevylučujem, že sa budú týkať aj registrov politických strán,“ avizoval Kaliňák. Olexa naznačil, že ministerstvo by podobným spôsobom chcelo pristupovať aj k iným registrom. Nešpecifikoval však, ktoré by sa mohli spojiť alebo modernizovať.

Zacharová podľa svojich slov víta možnosť mať všetky informácie o neziskových organizáciách na jednom mieste. Na otázku, či pri modernizácii registra rezort spolupracoval napríklad s komorou MNO, priamo neodpovedala. „Toto sú záležitosti, ktoré sa skôr týkajú takého toho technického charakteru,“ vyhlásila.

