Šaško ruší tender na záchranky, pripravuje nový systém

„Za takýchto okolností preto dnes musím oznámiť jediné možné riešenie: tender na záchranky bude zrušený a bude zrušený zákonným spôsobom,“ uviedol minister. Dodal, že jeho povinnosťou je zabezpečiť fungovanie záchraniek tak, aby sa na ne občania mohli v núdzi spoľahnúť.Čítajte viac Šéf záchranárov Marián Povolný sa vzdal svojej funkcie
Podľa Šaška sa tender, ktorý sa koná raz za šesť rokov a rozhoduje o prevádzkovateľoch 351 záchranných staníc, nepripravoval na ministerstve, ale v Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby. „Ako minister podľa zákona nesmiem vstupovať do takéhoto tendra, kým nie je ukončený,“ pripomenul.
Minulý týždeň nariadil kontrolu v Operačnom stredisku po tom, čo sa objavili pochybnosti o kvalite a transparentnosti procesu. Dnes má na stole prvé výsledky právnej analýzy. „Najdôležitejšie zistenia hovoria, že v procese tendra existovala právna neistota, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy. Zároveň tým mohla byť ohrozená transparentnosť celého procesu,“ vysvetlil.
Minister tiež informoval, že sa obrátil na Generálnu prokuratúru, aby preverila, či počas tendra nedošlo k porušeniu zákona. Doterajší riaditeľ Operačného strediska sa vzdal funkcie, a od zajtrajšieho dňa poverí Šaško vedením nového štatutára, ktorý zabezpečí zrušenie tendra v súlade so zákonom.
Šaško zároveň avizoval, že súčasný systém výberu prevádzkovateľov sanitiek, zavedený pred 20 rokmi, sa neosvedčil. „Nikto ho nikdy nezmenil a teraz sa ukázalo, že nedokázal zabrániť podozreniam z netransparentnosti, hoci ho riadili odborníci, nie politici,“ uviedol. Minister preto v najbližších dňoch predstaví návrh nového systému, ktorý bude predmetom rokovaní s koaličnými partnermi.Čítajte viac Miliardový sanitkový tender otriasol vládou: Fico, Danko aj Taraba chcú štátne záchranky, stopne Šaško súťaž?
Tender na záchranky čelil kritike nielen od opozície, ale aj od koaličnej SNS. Opozičné strany preto 8. augusta podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi. Poslanci by o jeho odvolaní mali rokovať 13. augusta na mimoriadnej schôdzi. Minister opakovane zdôraznil, že v rezorte nedopustí žiadne škandály ani „kšefty“. Medzitým sa riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Marián Povolný v pondelok vzdal svojej funkcie.