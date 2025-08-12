Z majstrovstiev sveta v ryžovaní zlata priviezli Slováci deväť medailí. Súčasťou výpravy bol aj Šimon Jakuš, známy ako seriálový Wolfi

Titul majsterky sveta si vyryžovala Daniela Múčková v kategórii tradičná panvica (čínsky klobúk), keď triumfovala v konkurencii viac ako 550 zlatokopov z 23 krajín sveta. V kategórii veteránov obhájil minuloročný titul František Küffer.
„Mimoriadnym úspechom bol zisk striebornej medaily v najprestížnejšej ženskej kategórii ženy – profesionálky, ktorú si vyryžovala iba 15-ročná slovenská reprezentantka Sofia Adamcová,“ priblížil Küffer.
Rovnako striebro vybojovali v súťaži dvojíc František Küffer a Janka Küfferová, ktorí pridali aj bronz v netradičnom nočnom ryžovaní.Čítajte viac Tento svet... Vlna reakcií po vypadnutí Jakuša z Let's Dance je mohutná. Musela prevalcovať aj najväčšieho 'pohoďáka'
„V kategórii dvojíc sa podarilo prebojovať do finálového kola našej dvojici Dušan Kováč a Šimon Jakuš. Šimom je náš hendikepovaný športovec, ktorého pozná veľa ľudí ako Wolfiho zo seriálu Dunaj k vašim službám,“ doplnil prezident SAZ.
Účasť 19-člennej slovenskej výpravy na svetovom šampionáte v ryžovaní zlata finančne podporilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.