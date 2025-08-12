Pravda Správy Domáce Celebrita tohto leta, los Emil, doputoval na Slovensko. Takto ho vítali v Skalici

Los európsky, ktorý sa v uplynulých mesiacoch pohyboval po Česku, doputoval na Slovensko. V pondelok bol v Skalici, uviedlo mesto, ktoré leží pri hraniciach s Českom.

Skalica na sociálnej sieti zverejnila nahrávku so zvieraťom a s poznámkou, že celebrita tohto leta, los Emil, zavítal v rámci svojej európskej tour do mesta. Kamera zaznamenala tiež ľudí, ktorí zviera prenasledovali.

Mladý samec losa európskeho sa predtým pohyboval po rôznych miestach v Česku. Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR vtedy upozornila fotografov, aby zviera neplašili a nepribližovali sa k nemu, lebo los môže spanikáriť, vbehnúť pod auto alebo na fotografa zaútočiť. Los európsky patrí medzi najväčšie európske cicavce.

V Česku cesta mladého losa vyvolala veľký záujem verejnosti. Údaje o jeho pohybe po ČR možno zadať cez webovú aplikáciu. Do Česka sa los dostal z Poľska.

