Nákaza nepoľavuje: v okrese Lučenec pribudlo ďalšie ohnisko hepatitídy A, varujú hygienici

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci zaznamenal v rámci okresu nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa v uplynulom týždni vyskytlo v obci Podrečany. RÚVZ o tom informoval na webovej stránke.

12.08.2025 10:40
„Prípad bol vo vekovej skupine 40– až 44-ročných a nebol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ priblížili hygienici.

Nárast prípadov žltačky typu A zaznamenal RÚVZ v okrese Lučenec začiatkom leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Hygienici doposiaľ evidujú aktívne ohniská vo Fiľakove a v obciach Šíd, Tomášovce, Radzovce, Šávoľ a Podrečany, neaktívne ohnisko sa nachádza v obci Bulhary. Celkovo bolo v okrese zaznamenaných vyše 40 prípadov ochorenia.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.

