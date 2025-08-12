Nákaza nepoľavuje: v okrese Lučenec pribudlo ďalšie ohnisko hepatitídy A, varujú hygienici

„Prípad bol vo vekovej skupine 40– až 44-ročných a nebol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ priblížili hygienici.
Nárast prípadov žltačky typu A zaznamenal RÚVZ v okrese Lučenec začiatkom leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Hygienici doposiaľ evidujú aktívne ohniská vo Fiľakove a v obciach Šíd, Tomášovce, Radzovce, Šávoľ a Podrečany, neaktívne ohnisko sa nachádza v obci Bulhary. Celkovo bolo v okrese zaznamenaných vyše 40 prípadov ochorenia.Čítajte aj Hygienici evidujú v okrese Lučenec nové aktívne ohnisko žltačky
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.