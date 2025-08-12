Prečo sa polícia pri útoku na slovenskú menšinu len prizerala? Ombudsman žiada Srbsko o vysvetlenie

„Verejný ochranca práv vyjadruje vážne znepokojenie nad tvrdením, že miestna polícia počas útokov nezasiahla a neposkytla obetiam ochranu. Okrem toho, na druhý deň polícia údajne zablokovala prístupové cesty do mesta, čím zabránila ľuďom prísť a podporiť organizátorov výstavy,“ uviedol Cigac.
Dobrovodský zdôraznil, že obvinenia vyvolávajú vážne otázky o nestrannosti polície a dodržiavaní zásad právneho štátu. „Nahlásená nečinnosť polície a jej údajné následné kroky na zablokovanie prístupu do mesta vyvolávajú vážne otázky o ich neutralite a dodržiavaní riadneho procesu,“ povedal.
List napísal v súlade s memorandom o porozumení a v duchu pretrvávajúcej pozitívnej spolupráce a komunikácie medzi inštitúciami verejného ochrancu práv SR a ochrancu občanov – ombudsmana Srbskej republiky. Dodatok k memorandu podpísali počas augustovej návštevy Dobrovodského v Srbsku. „Požiadal som kolegu Zorana Pašaliča o oficiálne vyšetrenie konania a postupov zúčastnených policajných dôstojníkov. Zistenia budú neoceniteľné pri objasňovaní faktov a zabezpečení dodržiavania zásad právneho štátu pre všetkých občanov, vrátane slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike,“ podotkol.Čítajte aj Na slovenskú menšinu vo Vojvodine zaútočili Vučičovi stúpenci, zničili výstavu fotografií z protivládnych protestov
Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu (9. 8.) odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina. Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí.Čítajte aj Nacionalisti brutálne napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku. Blanár hovorí o opozično-koaličnom bojisku, reagoval aj Fico