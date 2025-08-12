Pravda Správy Domáce Fico: Britské libry nafúkli percentá PS. NR SR sa má podľa neho zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie volieb

Fico: Britské libry nafúkli percentá PS. NR SR sa má podľa neho zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie volieb

Národná rada (NR) SR by sa mala zaoberať podozreniami na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Myslí si to premiér Robert Fico (Smer). Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň. Vyplýva to z jeho vyjadrenia vo videu na sociálnej sieti.

12.08.2025 12:24
debata (22)
Fico: Británia platila aktivistov na ovplyvňovanie volieb, chceme vysvetlenie
Video

„Slovenský parlament by sa mal v najbližšom období zaoberať dvoma otázkami. Po prvé, nakoľko britská kampaň a britské peniaze pomohli ‚poslušnému Slovensku‘. O koľko percent by mali menej, keby táto kampaň nebola? Ja tvrdím, že o veľa percent. Po druhé, či britské peniaze v prospech ‚poslušného Slovenska‘ neznamenajú prekročenie zákonného limitu na výdavky na parlamentnú volebnú kampaň,“ spresnil.

Predseda vlády opätovne hovoril o neférovom boji zo strany PS. Myslí si preto, že dané otázky sú absolútne legitímne. „Parlament môžu viesť k pomerne vážnym rozhodnutiam,“ podotkol. Zároveň predpokladá, že podobný názor v tejto veci s ním bude zdieľať aj koaličná SNS. Nepozná však postoj koaličného Hlasu-SD. Vysvetlil, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu k PS. Upozornil, že tá bola v najvyšších štruktúrach vždy prítomná. „Je už len na Hlase, či má na to, čo sa dialo v lete a na jeseň 2023 pred voľbami, rovnako jasno v hlave ako Smer a verím, že aj SNS. A či si Hlas uvedomuje, že ako strana mohla mať podstatne lepší výsledok,“ dodal.

Premiér Fico sa konšpiráciami snaží prekryť pripravované zvýšenie DPH, tvrdia progresívci
Video
Premiér Robert Fico (Smer) sa konšpiráciami o zahraničných vplyvoch mocností na Slovensku snaží prekryť pripravované zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) v ďalšom kole konsolidácie, a to o dva percentuálne body. Uviedli to v stredu na brífingu predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska - Michal Šimečka a Štefan Kišš. / Zdroj: ta3

Premiér koncom júla vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk. Britské ministerstvo zahraničia odmietlo, že by sa snažilo ovplyvniť výsledok volieb, respektíve povzbudzovať k voľbe za alebo proti konkrétnej strane. Aktivita bola podľa neho zameraná na povzbudenie mladých k účasti na demokratickom dianí vo svojich krajinách účasťou vo voľbách.

Facebook X.com 22 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #NR SR #Národná rada