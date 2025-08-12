Tichý boj Fica a Pellegriniho: spor o guvernéra NBS sa javí ako osobná vendeta

Podľa informácií popredného portálu Politico Fico sa snaží odvolať súčasného guvernéra Petra Kažimíra a na jeho miesto dosadiť ministra financií Ladislava Kamenického.
Kažimír, ktorého podporuje prezident a koaličná strana Hlas, odmieta odstúpiť napriek nedávnemu a kontroverznému odsúdeniu za úplatkárstvo. Jeho funkčné obdobie sa síce oficiálne skončilo 1. júna, no na základe zákona z roku 2016 môže guvernér zostať vo funkcii až do vymenovania nástupcu.
Premiér Fico tvrdí, že Kažimírov trest — pokuta 200-tisíc eur alebo rok väzenia — za údajné ponúknutie úplatku daňovému úradníkovi v roku 2016, keď bol ministrom financií, by mal viesť k jeho odvolaniu. Kažimír vinu odmieta, označuje obvinenia za politicky motivované a odvolal sa na Najvyšší súd. Tvrdí tiež, že mu sudca ponúkol imunitu výmenou za kompromitujúce informácie o Ficovi alebo Pellegrinim.
Hlas trvá na tom, že podľa koaličnej dohody má právo nominovať guvernéra, pričom Kažimíra označuje za „najkvalifikovanejšiu voľbu z profesionálneho hľadiska“. Spor sa odohráva na pozadí kľúčových jesenných rokovaní o znižovaní druhého najhoršieho rozpočtového deficitu v eurozóne a hrozby sankcií zo strany EÚ.
Vzťahy medzi Ficom a Kažimírom sú poznačené osobnou nevraživosťou ešte z čias, keď sa v roku 2020 rozštiepila strana Smer a vznikol Hlas. Hoci niektorí bývalí poslanci tvrdia, že Kažimír nezohral priamu úlohu v rozkole, Fico ho považuje za „zradcu", píše Politico.
Budúcnosť vedenia NBS zostáva neistá. Fico zrejme nebude presadzovať Kamenického do funkcie pred schválením rozpočtu na budúci rok a Kažimír pravdepodobne nezíska opätovné vymenovanie bez podpory Smeru. Medzitým podľa viacerých zdrojov panujú pochybnosti o Kamenického odborných predpokladoch — „nie je naozaj zameraný na verejné financie alebo centrálnu banku. Radšej maľuje,“ uviedol jeden z bývalých predstaviteľov banky.
Bývalí aj súčasní zamestnanci NBS priznávajú, že ich znepokojuje práca pod odsúdeným guvernérom, no zároveň oceňujú jeho manažérske schopnosti a modernizačné kroky, dodáva Politico. Ako poznamenal jeden bývalý poslanec, „aj ľudia, ktorí nikdy nevolili Smer a ktorým je odsúdenie trápne, by chceli, aby zostal, pretože ako guvernér je oveľa lepší než Kamenický.“