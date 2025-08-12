Pravda Správy Domáce Policajti mali v Bratislave nehodu, hlásili aj ranených

Policajti mali v Bratislave nehodu, hlásili aj ranených

Vozidlo polície malo v utorok v Bratislave nehodu. Z miesta hlásili aj zranených. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Na prípad upozornil portál Pluska.sk.

12.08.2025 14:28
debata

Podľa Peceka si vyšetrovanie nehody prebral Úrad inšpekčnej služby. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová pre TASR potvrdila, že prípad prebral vyšetrovateľ inšpekcie. „Vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia,“ uviedla. Trestné stíhanie podľa nej vyšetrovateľ začal aj vo veci ublíženia na zdraví. „Viac informácií zatiaľ nebudeme poskytovať,“ uzavrela.

Drzosť či skrat? Vodička ukázala prostredník policajtom
Video
Zdroj: Polícia SR
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Bratislava #Polícia Slovenskej republiky