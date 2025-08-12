Podľa Peceka si vyšetrovanie nehody prebral Úrad inšpekčnej služby. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiášová pre TASR potvrdila, že prípad prebral vyšetrovateľ inšpekcie. „Vo veci začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia,“ uviedla. Trestné stíhanie podľa nej vyšetrovateľ začal aj vo veci ublíženia na zdraví. „Viac informácií zatiaľ nebudeme poskytovať,“ uzavrela.
Policajti mali v Bratislave nehodu, hlásili aj ranených
Vozidlo polície malo v utorok v Bratislave nehodu. Z miesta hlásili aj zranených. Pre TASR to potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek. Na prípad upozornil portál Pluska.sk.