Festival Rubicon aj s kontroverzným rapperom presunuli napokon do susednej krajiny. Čo bude so zakúpenými lístkami?

Jeden zo slovenských úradov už v júli v súvislosti so zrušením Rubiconu oznámil, že podľa informácií od jedného z organizátorov sa koncert kontroverzného hudobníka presúva na september do Prahy, kde vraj bude na budúci rok aj samotný festival.
„Organizáciu koncertu preberá nový usporiadateľ, ktorý momentálne finalizuje detaily týkajúce sa priestoru a presného termínu,“ uviedli podľa Aktuallity.sk organizátori Rubiconu. Dodali, že ľudia, ktorí nepožiadajú o vrátenie vstupného na slovenský Rubicon, dostanú vstupenky na koncert Ye v Prahe.Čítajte aj O Slovensku píšu najväčšie svetové médiá: Čo sa skrýva za „škandálom“ a prečo sme sa stali terčom pozornosti?
Zrušenie Rubiconu na Slovensku, ktorý bol plánovaný na 18. až 20. júla na okraji Bratislavy, jeho organizátori oznámili len deväť dní pred naplánovaným začiatkom podujatia. Krok zdôvodnili okrem iného bližšie nespresnenými nepredvídateľnými okolnosťami. Už predtým sa v médiách a na sociálnych sieťach objavili pochybnosti, či sa festival uskutoční, keďže na plánovanom mieste konania podujatia nezačali prípravné práce.
Proti pôvodne ohlásenej slovenskej šou rappera Ye, ktorý bol v minulosti známy ako Kanye West, vznikla v júni petícia. Jej autori označili hudobníka za jedného z najznámejších antisemitov, ktorý okrem iného velebí nacistického vodcu Adolfa Hitlera. Svetové médiá potom písali, že Ye kvôli piesni oslavujúcej Adolfa Hitlera prišiel o vízum do Austrálie, odkiaľ pochádza hudobnická manželka Bianca Censoriová.Čítajte aj Kanye West vydal pieseň Heil Hitler. Väčšina platforiem ju zablokovala, na Muskovej sociálnej sieti X má milióny pozretí