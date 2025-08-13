Sedem miliónov eur vyhodili von oknom. Podvodníci skúšali na seniorov nové triky, takmer naletela aj Daniela

„Ahoj mami, pokazil sa mi starý telefón, teraz mám nový, môžeš mi poslať správu cez WhatsApp +421 918 081 XXX?“ takto vyzerala správa, cez ktorú podvodníci kontaktovali po prvý raz bývalú zdravotnú sestru Danielu. Deti má vo svete, a tak uverila, že jej ju skutočne napísali ony. Keďže dcéra dlhodobo cestuje, myslela si, že je to práve ona, ktorej sa aparát pokazil. Konverzáciu nám poskytla, pre autenticitu sme ju ponechali s gramatickými chybami, keďže sú jedným zo znakov podvodných správ.Čítajte viac Obete podvodníkov opísali, ako ich nachytali. Bývalá bankárka Júlia prišla o 1800 eur, Monike sa dostali do účtu s výplatami
„Ahoj, beriem na vedomie a budem používať nové číslo,“ odpísala Daniela na uvedené číslo v domnienke, že odpovedala dcére. Pokúsila sa jej aj dovolať, no druhá strana nereagovala. Neskôr jej z nového čísla prišla nová správa, ktorá sa zdala na prvý pohľad dôveryhodná. „Ahoj mami. Ešte nemôžem volať, moja nová SIM karta ešte nie je aktivovaná, teraz mám nainštalovaný WhatsApp na laptop,“ uvádzalo sa v nej.
Hoci sa Daniele nepozdávalo, že by jej dcéra zvolila takýto postup, naďalej bola v tom, že je to ona. „Fajn, lebo ja som skúsila rovno volať a nedalo sa, tak preto píšem. Chcela som si to uľahčiť, preto som volala, ale dá sa aj písať,“ pokračovala v konverzácii.
Ako 67-ročná Daniela Pravde prezradila, všetko zmenila správa o peniazoch. Dcéra je finančne zabezpečená a takto by ich od matky nežiadala. „Môžeš mi pomôcť, mami? Mám skutočný problém… Musím zaplatiť účet, ale bohužiaľ sa nemôžem prihlásiť do svojho bankového účtu na tomto telefóne. Mohla by si vykonať platbu za mňa? Hneď ti to vrátim, akonáhle budem mať opäť prístup k účtu. Bola by som ti veľmi vďačná,“ pribúdali správy, ktoré v bývalej zdravotníčke zakorenili podozrenie a dopisovanie s podvodníkmi rázne ukončila.
Prezídium Policajného zboru pre Pravdu potvrdilo, že v poslednom čase začali seniorom chodiť sms správy, ktoré vyzerajú, že im píše vlastné dieťa. Najskôr uvedie, že stratilo mobil, následne, že má problém a domáha sa pomoci s peniazmi. „Tento druh podvodu sa masívne rozšíril v roku 2025. Ide však o takzvané hromadné správy, t.¤j. adresátom nie sú len seniori, ale náhodní majitelia mobilných telefónnych čísiel,“ uviedol policajný hovorca Roman Hájek.
Viac ako sedem miliónov
Nie každý penzista na Slovensku však situáciu vyhodnotí obdobne racionálne ako Daniela. Podľa dát prezídia síce počet dokonaných skutkov v posledných troch rokoch klesol, ale suma, ktorú podvodníci vylákali od seniorov, aj vlani presiahla milión eur. K rovnakej výške sa blíži aj tento rok, a to je ešte len ôsmy mesiac v roku.
„Polícia disponuje štatistickými údajmi za prvý polrok roku 2025, kde došlo takisto k nárastu oproti minulému roku, a to 91 dokonaných skutkov a 900 000 eur škoda,“ spresnil Hájek. Na porovnanie, minulý rok podvodníci dokonali 125 skutkov so škodou 1,5 milióna eur. Predvlani išlo o 186 činov, pričom seniorov obrali o viac ako 2,2 milióna eur.
Najodstrašujúcejší bol podľa polície prípad z roku 2023, keď podfukári jednorazovo od poškodenej vylákali až 141-tisíc eur v hotovosti. „Vo viacerých prípadoch išlo o sumu 100 000 eur, ale zaujímavé je, že keď seniori nemajú postačujúcu hotovosť doma, tak si ju idú vybrať do banky a zrušia si sporiace, investičné účty, respektíve požiadajú o úver a aj tieto peniaze odovzdajú páchateľovi,“ vystríhal hovorca.
Zbor podľa Hájeka eviduje za posledné roky enormný nárast podvodných telefonátov seniorom. Podfukári páchajú trestnú činnosť podľa neho sofistikovane a organizovaným spôsobom. Oslovujú ich vymyslenými legendami a podvodným konaním, a často aj násilne sa snažia zmocniť ich celoživotných úspor.
„Táto kriminalita vykazuje aj významný stupeň latentnosti, keď seniori najmä neoznamujú túto trestnú činnosť, a to hlavne z dôvodu pocitu hanby, strachu, či neuvedomenia si, že sa stali obeťou podvodníkov alebo zlodejov,“ priblížil.
Ako podvody fungujú
Kredit si podvodníci u staršej populácie podľa policajného hovorcu získajú viacerými spôsobmi, vrátane nečestných techník s emotívnymi príbehmi, pod ktorými ich oslovujú. Najčastejšie ich kontaktujú volaním na pevné linky, pričom sa vydávajú za lekárov, falošných policajtov, pracovníkov bánk či advokátov.
„Sú to takzvané šokové telefonáty, keď seniora kontaktuje falošný lekár, policajt alebo advokát z dôvodu, že jeho syn (dcéra) mal dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa a rýchlo potrebuje peniaze. Páchateľ v takýchto prípadoch žiada peniaze, ale aj zlato a iné cennosti,“ vysvetlil Hájek.
Mnohých presvedčia aj česky hovoriace osoby, ktoré vystupujú v telefonáte ako českí policajti. Seniora sa snažia presvedčiť, že jeho príbuzný mal dopravnú nehodu na diaľnici u susedov. „Obdobne požadujú pre príbuzného peniaze alebo zlato,“ vystríhal hovorca.
Podvodníci si netrúfajú len na seniorov. Kým starším ročníkom volajú výlučne na pevné linky, súčasným štyridsiatnikom na mobily. Hájek vysvetlil, že sa rozšírili podfuky, ktoré sa tvária ako telefonáty z bánk. Človeku zatelefonujú, že mu napadli účet, ponúkajú úver alebo investovanie. Potom od obete žiadajú, aby si nainštalovala sociálnu sieť Instagram a následne jej zašlú fiktívny preukaz príslušníka polície, vyšetrovateľa alebo pracovníka Slovenskej národnej banky.
„Kontaktujú ho za účelom prevzatia všetkej finančnej hotovosti od poškodeného, ktorý je presvedčený, že mu bol napadnutý bankový účet. O tomto konaní prevezme poškodená osoba aj fiktívny certifikát Slovenskej národnej banky. Cieľovou skupinou je ročník okolo roku 1984. A používanie mobilného telefónu. Šokové telefonáty sú cielené výhradne na seniorov, pretože je volané výlučne na pevné linky,“ pokračoval.
Rekordérka prišla o státisíce
Iný prípad sa stal seniorke z Bratislavského kraja, ktorej polícia pripísala rekord. Terčom podvodu sa stala po tom, čo nadviazala kontakt a dlhodobo komunikovala s neznámym „šéfom vrtnej plošiny“. Poslať mu mala celkovo 404 795 eur prostredníctvom bankových účtov či bitcoinov. Zbor vtedy vystríhal ľudí, aby za žiadnych okolností neposkytovali žiadne údaje z platobnej karty, ako sú číslo karty, údaj o jej platnosti, CVV alebo prístupové heslá do internetbankingu.
Prípad s niekoľkonásobne nižšou škodou sa stal 78-ročnej penzistke z východného Slovenska. Neznámy muž jej v telefóne oznámil, že ju prepadnú a okradnú o peniaze a ak ich chce zachrániť, musí ich rýchlo dať do igelitovej tašky a vyhodiť z okna osobe, ktorá jej ich do zadržania páchateľov postráži a čaká už pod oknom. Podvedená dôchodkyňa tak urobila doslovne a zabalila 4 200 eur do tašky a podala žene, ktorá čakala pod jej oknom.
„Ak vás kontaktuje spoločnosť, fyzická osoba, ktorú nepoznáte, prípadne poznáte, ale nemáte z toho dobrý pocit, máte pochybnosti PÝTAJTE SA, VOLAJTE ZNÁMYM A PREDOVŠETKÝM VOLAJTE NA ČÍSLO 158, nakoľko sa môže jednať o PODVOD,“ varovala polícia.
Ako rozpoznať podvod
Na podvod, ktorý útočí na rodičovské city a takmer mu podľahla aj Daniela, upozorňovala polícia pred časom na sociálnej sieti. Predpokladá, že ak by sa rodičom podarilo nadviazať kontakt s falošným dieťaťom, postupne by získavalo peniaze alebo aj údaje z platobnej karty.
„Vzhľadom na to, že ide o zahraničné telefóne číslo, takisto predpokladáme, že tieto strojové správy sú produktom organizovaných skupín zo zahraničia. Podvodníci rátajú s tým, že element zahraničia zabezpečí ich beztrestnosť,“ varovala v staršom príspevku na sociálnej sieti polícia.
Radí, že ak takáto správa príde na WhatsApp, treba v prvom rade kontaktovať dieťa, či je v poriadku a dopytovať sa, či niekto nemanipuloval s jeho telefónom a či má zariadenie pri sebe. Ak neodpovedá, treba počkať na osobný kontakt. „V žiadnom prípade neodpovedajte na správu a nebodaj neposielajte svoje údaje z karty alebo peniaze. Ak máte potvrdené, že ide o podvod, správu ignorujte a číslo si zablokujte,“ upozornila.
Prvým znakom podvodu v SMS správe je podľa policajtov podozrivé telefónne číslo so zahraničnou predvoľbou, ktorá indikuje, že niečo nie je v poriadku. V druhom rade si treba všimnúť, že správa prechádza z tykania na vykanie. Je to indícia k tomu, že text vygeneroval počítač alebo systém, ktorý posiela takéto správy potenciálnym obetiam po celom svete.
Len nedávno zbor informoval o inom podvode, tentoraz s falošným linkom, ktorý zneužíva meno jedného z operátorov. „O2-Radost: Toto je konečné upozornenie. Vaša SIM karta bude zablokovaná, ak vaše číslo nebude overené,“ píše sa v ňom. Prvým znakom podfuku je, že pracuje s emóciou, že všetko treba spraviť, „inak bude zle“.
„Ak na tento link kliknete, budete pravdepodobne nasmerovaný na falošnú stránku operátora, ktorá od vás bude chcieť údaje z karty. Ak ich zadáte a pošlete, vaše peniaze budú fuč,“ varuje Policajný zbor. V prípade, ak človek naletel podvodu a miznú mu peniaze z účtu, prvou úlohou je volať do banky a kartu zablokovať a potom podať trestné oznámenie.
Medzi najčastejšie prvky a znaky využívané podvodníkmi patria:
- Chybné gramatické alebo pravopisné chyby Podvodné správy obsahujú gramatické alebo pravopisné chyby, ktoré by mohli naznačovať ich neautenticitu. S príchodom umelej inteligencie a zvyšujúcej sa kvality softvérových prekladačov je tento znak stále ťažšie spozorovať.
- Nežiaduce prílohy alebo odkazy: Pre bežného používateľa môže byť ťažké rozpoznať podozrivé prílohy alebo odkazy na webstránky. Preto ak Vám správa prišla od podozrivého zdroja, radšej sa pred unáhleným krokom poraďte s technicky zdatnejším používateľom, prípadne si správu overte telefonicky. Kliknutie na tieto prílohy alebo odkazy môže viesť k infikovaniu vášho zariadenia škodlivým softvérom.
- Ponuky, ktoré sú príliš dobré na to, aby boli pravdivé: Buďte skeptickí voči ponukám, ktoré sa zdajú príliš dobré na to, aby boli pravdivé, napríklad nečakané lotériové výhry alebo ponuky na nadmerné zľavy a to nie len v prípadoch ak takáto správa bola označená ako SPAM.
- Žiadosti o osobné údaje: Nikdy neposkytujte svoje osobné údaje, ako sú heslá, čísla kreditných kariet alebo rodné čísla, prostredníctvom emailov alebo SMS správ od neznámych, resp. podozrivých zdrojov.
Zdroj: Polícia SR
Nesmú podľahnúť šoku
Polícia hovorí, že problematike podvodov na senioroch venuje osobitnú pozornosť, napríklad aj cez projekt Seniori, zbystrite pozornosť. Súčasťou je informačný leták s radami, ktoré dodržiavať v prípade telefonátov so žiadosťami o peniaze.
„Forma komunikácie je individuálny rozhovor so seniorom za prítomnosti poštového doručovateľa, čo predstavuje priestor aj na zodpovedanie prípadných doplňujúcich otázok seniorov. Tieto materiály sú využívané a rozdávané preventistami nielen na besedách, prednáškach, v rámci preventívnych kampaní, ale aj na stretnutiach so seniormi,“ tvrdí.
Radí, že so seniormi je v prvom rade dôležité komunikovať a upozorňovať ich na podvodné praktiky. Apeluje najmä na to, že dôchodca nesmie podľahnúť prvotnému šoku, ak mu podvodník oznámi, že jeho príbuzný mal dopravnú nehodu.
„Opakujeme, že skutočný policajt alebo lekár nikdy nežiada peniaze v mene príbuzného, čo v opačnom prípade musí u takejto osoby vzbudiť podozrenie, že môže ísť o podvod a informácie si overiť. Páchateľ sa v prípade telefonických podvodov snaží u poškodeného vytvoriť časový stres a snaží sa ho držať na telefóne po celú dobu až do odovzdania peňazí,“ vysvetlil Hájek.
Polícia tiež odporúča seniorom, aby finančnú hotovosť nedržali doma, ale v banke, keďže takýto podvod často odhalia pracovníci bánk. „Pretože seniori si v strese a obave o príbuzného absolútne neuvedomujú svoje iracionálne konanie, keď vyhodia desiatky tisíc eur z balkóna bytovky alebo ich vložia do smetnej nádoby podľa pokynov páchateľa,“ dodal.