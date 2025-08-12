Ficova vláda chce rozdeliť deti na dve kategórie, tvrdí KDH. Druckerov rezort to odmieta

KDH vyzvalo koaličnú radu, aby na svoje rokovanie zaradila aj tému diskriminácie detí z cirkevných a súkromných škôl. „Je toto súčasť konsolidácie, alebo ide o ideologický útok na slobodu a identitu detí? Súhlasia s tým všetci členovia koalície?“ pýtajú sa kresťanskí demokrati s tým, že vláda chce rozdeliť deti na dve kategórie.
„Jedným dá 100 percent štátnej podpory, druhým – napríklad tým z veriacich rodín – len 80 percent. Nie preto, že by mali horšie výsledky, alebo že ich rodičia platia menej daní. Len preto, že si vybrali školu podľa svojich hodnôt,“ uviedlo KDH s tým, že ide o diskrimináciu. Podľa hnutia je to nespravodlivé, necitlivé a cynické.
Vyjadrenia, ktoré v posledných dňoch zaznievajú od KDH, sú podľa ministerstva školstva učebnicovým príkladom vytvárania falošného pocitu krivdy tam, kde sa v skutočnosti napráva dlhoročná nespravodlivosť.
„Takéto útoky sú nepravdivé a oslabujú dôveru vo verejný vzdelávací systém,“ uviedol rezort školstva s tým, že na ministerstve robia to, čo malo byť urobené už dávno, a to odstraňovanie deformácie, na ktorú opakovane upozorňoval Najvyšší kontrolný úrad aj Útvar hodnoty za peniaze.
„Doterajší stav, v ktorom mali všetky školy rovnaké financovanie, no nie rovnaké povinnosti, bol nespravodlivý voči deťom, systémovo neudržateľný a neexistuje ani v iných krajinách EÚ,“ uviedlo ministerstvo s tým, že verejné školy museli prijať každé dieťa, kým iné školy mali voľnosť výberu, no financovanie rovnaké.
Ministerstvo zdôraznilo, že tento stav menia v prospech všetkých detí a v mene spravodlivosti. Rezort vysvetlil, že každá škola bude mať na výber. Buď sa zapojí do verejného systému, prijme časť detí z obvodu a získa plné financovanie, alebo si ponechá slobodu výberu, no financovanie bude zodpovedať jej postaveniu v rámci systému.
Ministerstvo zdôraznilo, že so zástupcami cirkevných aj súkromných škôl férovo rokuje, pričom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) im predstavil riešenia, ktoré rešpektujú ich identitu a zároveň umožňujú zapojenie do systému spravodlivým spôsobom. „O to viac prekvapuje, že práve KDH útočí v mene „slobody“, ale mlčí o zodpovednosti.
Ochrana výsad pre vybraných nemôže byť vydávaná za ochranu hodnôt. Kvalitné a spravodlivé školstvo sa nemení stavbou vzdušných zámkov, ale poctivou každodennou prácou a množstvom krokov, ktoré zlepšujú podmienky pre všetky deti,“ dodalo ministerstvo s tým, že zodpovední nevykrikujú na tlačovkách, ale konajú v prospech detí, rodičov a budúcnosti školstva. Rezort školstva vyzval kresťanských demokratov, aby prestali zavádzať verejnosť a zneužívať školstvo na politické hry.