„Neakceptovateľné.“ Slováci vo svete ostro kritizujú Fica za postoj k incidentu v Srbsku

Počas Slovenských národných slávností došlo k zničeniu výstavy, fyzickým útokom na účastníkov a k policajným zásahom, ktoré obmedzili slobodu zhromažďovania.
Podľa krajanských lídrov ide o závažný zásah do práv menšiny a nebezpečný precedens. Tieto udalosti podľa nich predstavujú porušenie základných ľudských a menšinových práv, ktoré sú chránené Rámcovým dohovorom o ochrane národnostných menšín Rady Európy, Kodaňským dokumentom OBSE a ďalšími medzinárodnými záväzkami, ku ktorým sa Srbsko i Slovenská republika hlásia.Čítajte viac Nacionalisti brutálne napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku. Blanár hovorí o opozično-koaličnom bojisku, reagoval aj Fico
„Vyjadrenie predsedu vlády SR, ktorý incident označil za vnútornú politickú záležitosť Srbska a nereflektoval jeho dopad na slovenskú menšinu, považujeme za neakceptovateľné. Ochrana práv a dôstojnosti krajanov nie je vnútornou záležitosťou iného štátu – je to morálna aj politická povinnosť Slovenskej republiky,“ zdôraznil Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne a správca portálu www.krajan.sk mapujúceho slovenskú diaspóru vo svete.
Slovenskú vládu preto krajanské organizácie žiadajú, aby verejne odsúdila incident v Srbsku a zriadila slovensko-srbskú komisiu na ochranu menšinových práv a pravidelné hodnotenie ich dodržiavania v oboch krajinách.
Požadujú tiež priamy dialóg ministerstva zahraničných vecí s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku a s krajanskými organizáciami vo svete, ako aj informovanie medzinárodných inštitúcií, ako sú Európska únia, OBSE a Rada Európy, o incidente spolu so žiadosťou o monitoring.
„Slovenská menšina v Srbsku je kultúrnym a spoločenským obohatením Srbskej republiky. A zároveň je aj ideálnym prepojením medzi Slovenskou a Srbskou republikou pre vytváranie vzájomne prospešných vzťahov. Veríme, že že obe krajiny chcú, aby to tak aj naďalej ostalo,“ uviedol Probst.