„Neakceptovateľné.“ Slováci vo svete ostro kritizujú Fica za postoj k incidentu v Srbsku

Slovenské krajanské organizácie z viacerých krajín sveta vyzývajú vládu, prezidenta a ministra zahraničných vecí Slovenska, aby aktívne chránili práva slovenskej menšiny v Srbsku po augustových incidentoch v Báčskom Petrovci.

12.08.2025 17:58
Premiér Robert Fico
Počas Slovenských národných slávností došlo k zničeniu výstavy, fyzickým útokom na účastníkov a k policajným zásahom, ktoré obmedzili slobodu zhromažďovania.

Podľa krajanských lídrov ide o závažný zásah do práv menšiny a nebezpečný precedens. Tieto udalosti podľa nich predstavujú porušenie základných ľudských a menšinových práv, ktoré sú chránené Rámcovým dohovorom o ochrane národnostných menšín Rady Európy, Kodaňským dokumentom OBSE a ďalšími medzinárodnými záväzkami, ku ktorým sa Srbsko i Slovenská republika hlásia.

„Vyjadrenie predsedu vlády SR, ktorý incident označil za vnútornú politickú záležitosť Srbska a nereflektoval jeho dopad na slovenskú menšinu, považujeme za neakceptovateľné. Ochrana práv a dôstojnosti krajanov nie je vnútornou záležitosťou iného štátu – je to morálna aj politická povinnosť Slovenskej republiky,“ zdôraznil Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne a správca portálu www.krajan.sk mapujúceho slovenskú diaspóru vo svete.

Slovenskú vládu preto krajanské organizácie žiadajú, aby verejne odsúdila incident v Srbsku a zriadila slovensko-srbskú komisiu na ochranu menšinových práv a pravidelné hodnotenie ich dodržiavania v oboch krajinách.

Požadujú tiež priamy dialóg ministerstva zahraničných vecí s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Srbsku a s krajanskými organizáciami vo svete, ako aj informovanie medzinárodných inštitúcií, ako sú Európska únia, OBSE a Rada Európy, o incidente spolu so žiadosťou o monitoring.

„Slovenská menšina v Srbsku je kultúrnym a spoločenským obohatením Srbskej republiky. A zároveň je aj ideálnym prepojením medzi Slovenskou a Srbskou republikou pre vytváranie vzájomne prospešných vzťahov. Veríme, že že obe krajiny chcú, aby to tak aj naďalej ostalo,“ uviedol Probst.

