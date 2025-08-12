Pravda Správy Domáce Šutaj Eštok ostro Ficovi: Príklon Hlasu k opozícii je vymyslený. Bez nás by ste nikdy nevládli

Predseda koaličného Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok označil príklon ich strany k opozícii za vymyslený. Nerozumie, prečo by ho z toho mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez rozhodnutia Hlasu nikdy nevládli. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti.

12.08.2025 18:28
Robert Fico / Matúš Šutaj Eštok / Foto: ,
Zľava minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok a premiér Robert Fico (Smer)
debata (23)

Reagoval tak na utorkové slová premiéra a predsedu koaličnej strany Smer Roberta Fica. Ten tvrdí, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu k PS a že v najvyšších štruktúrach bola vždy prítomná.

Šutaj Eštok sa ohradil voči slovám Fica. "Bez nás by ste nikdy nevládli," odkázal premiérovi i partnerom
Video
Zdroj: FB Matúša Šutaja Ěštoka

Šutaj Eštok poukázal na to, že Hlas rozhodol svojím politickým postojom o podobe súčasnej vlády a vládnej koalície. „Vyslúžili sme si za to otvorenú nenávisť celého liberálneho priestoru, médií aj profesionálnych hejterov. Preto úprimne nerozumiem, prečo by nás z nejakého vymysleného príklonu k opozícii mali obviňovať koaliční partneri, ktorí by bez nášho rozhodnutia nikdy nevládli,“ uviedol.

Zároveň podotkol, že výzvou pre všetky vládne strany je, aby prišli s riešeniami predovšetkým vo svojich rezortoch a spoločné problémy riešili na koaličnej rade. „Nikdy sme nežiadali nič iné, len dodržiavanie koaličnej zmluvy a dohodnutých pravidiel. A x-krát sme vyzývali našich koaličných partnerov, aby sme spory riešili za zatvorenými dverami na koaličnej rade, a nie verejne v médiách,“ skonštatoval.

Národná rada by sa podľa predsedu vlády Fica mala zaoberať podozreniami z ovplyvňovania slovenských parlamentných volieb zo strany Veľkej Británie. Chce, aby sa zistilo, nakoľko britská kampaň pomohla opozičnému hnutiu PS a či v tomto prípade nedošlo k prekročeniu limitu výdavkov na kampaň. Premiér predpokladá, že podobný názor v tejto veci s ním bude zdieľať aj koaličná SNS. Nepozná však postoj koaličného Hlasu. Fico vysvetlil, že nevie, aká je súčasná miera náklonnosti Hlasu k PS. Upozornil, že tá bola v najvyšších štruktúrach vždy prítomná.

Líder opozičného PS Michal Šimečka vo svojej reakcii na slová predsedu vlády uviedol, že Fico potrebuje prekryť škandál s tendrom na záchranky.

