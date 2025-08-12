My sme les podalo pre povolenia na odstrel medveďov 29 žalôb na rezort životného prostredia

Ochranári upozorňujú, že strieľanie nie je schvaľované na konkrétne problémové jedince, a preto problémy s medveďmi vôbec nerieši. „Zóny určené na odstrel medveďov navyše vytvárajú takmer súvislú bariéru v miestach migračných koridorov. Slovensku hrozia aj medzinárodné spory pre strieľanie medveďov v prihraničných oblastiach,“ zdôrazňuje My sme les. Ako ďalej vysvetľuje, poľovníci môžu medvede strieľať vo vymedzených zónach. V oblasti Liptova sú však tieto zóny v tesnej blízkosti pri sebe a tvoria takmer súvislú zónu smrti pre medvede.Čítajte viac Medveď na cibuľke či radšej guláš? Štát chce zásobovať reštaurácie mäsom odstrelených šeliem
„Rozsiahle zóny v okolí Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku, Hybe či Važca sa nachádzajú v tesnej blízkosti kľúčových biokoridorov slúžiacich na migráciu medveďov medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Okrem diaľnice D1 a množstva zastavaných území tak prirodzenú migráciu medveďov znemožňujú aj poľovníci, ktorí ich môžu zabíjať na základe výnimiek udelených ministerstvom životného prostredia, ktoré by malo medvede chrániť,“ uviedol Michal Haring z My sme les.
Iniciatíva tvrdí, že ministerstvo nedávno povolilo výnimku na odstrel 12 medveďov aj Technickej univerzite vo Zvolene. Podľa ochranárov nejde o odstrel a riešenie problému konkrétnych problémových jedincov, ale skôr o systematickú štátom požehnanú poľovačku. Zároveň kritizujú, že rovnako postupuje ministerstvo pri všetkých výnimkách a zvyčajne určí len hmotnostnú kategóriu, ktorá je navyše definovaná veľmi široko.
„Pre evidentne zlé a neodborné rozhodnutia ministra Tomáša Tarabu a štátneho tajomníka Filipa Kuffu sa situácia na Slovensku s medveďmi iba zhoršuje. Medvede sú vo veľkom a neadresne zabíjané, no nič sa tým nevyriešilo. Vedenie ministerstva presadzuje poľovnícke riešenia a absolútne zlyháva v ochrane medveďov a realizácii potrebných preventívnych opatrení a systémových zmien,“ uzavrel Rastislav Mičaník z organizácie Aevis.
Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že k uvedenej téme pripravuje tlačový brífing s tým, že o jeho presnom termíne bude informovať.