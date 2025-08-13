Pravda Správy Domáce Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zrušilo výberové konanie na záchranky

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR v stredu zrušilo výberové konanie, predmetom ktorého bolo vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS. Celkovo išlo o 351 sídiel staníc záchrannej zdravotnej služby. Informovalo o tom na svojom webe.

Tender na záchranky bude zrušený. Šaško hovorí o právnej neistote a ohrození transparentnosti
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) v pondelok (11. 8.) avizoval, že tender na záchranky bude zákonným spôsobom zrušený. Tvrdil, že podľa prvých výsledkov analýz, o ktoré požiadal minulý týždeň OS ZZS, existovala právna neistota, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy tendra. Šéf OS ZZS SR Marián Povolný sa v pondelok vzdal funkcie.

Tender na záchranky kritizovala opozícia i koaličná SNS. Opozičné strany v piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra má začať v stredu o 9.00 h. Iniciovala ju opozícia.

