Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zrušilo výberové konanie na záchranky

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) v pondelok (11. 8.) avizoval, že tender na záchranky bude zákonným spôsobom zrušený. Tvrdil, že podľa prvých výsledkov analýz, o ktoré požiadal minulý týždeň OS ZZS, existovala právna neistota, ktorá mohla umožniť rozdielny výklad zákonnej úpravy tendra. Šéf OS ZZS SR Marián Povolný sa v pondelok vzdal funkcie.Čítajte viac Záchranná zdravotná služba má nového šéfa. Do funkcie ho vymenoval Šaško
Tender na záchranky kritizovala opozícia i koaličná SNS. Opozičné strany v piatok (8. 8.) v tejto súvislosti podali v parlamente návrh na vyslovenie nedôvery Šaškovi. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu ministra má začať v stredu o 9.00 h. Iniciovala ju opozícia.