Od Tatier k Dunaju: 345 kilometrov a stovky tímov. Najväčší štafetový beh Slovenska štartuje už tento víkend

Štart je naplánovaný na sobotu 16. augusta v Jasnej pred hotelom Sorea Marmot, cieľ bude v nedeľu 17. augusta na Tyršovom nábreží Dunaja v Bratislave. Bežcov čaká porcia približne 345 kilometrov, ktoré odbehnú v tímoch formou non-stop štafety – vo dne aj v noci, za každého počasia.
Nielen tímy, ale aj sóloví hrdinovia
Okrem 210 tímov sa na trať vydajú aj traja sólo bežci. Medzi nimi bude aj rekordér Michal Suľa, ktorý v roku 2023 prebehol trasu za neuveriteľných 43 hodín a 47 minút. Tento rok vyštartuje v piatok o 22:00 s cieľom stihnúť Bratislavu pod 48 hodín.
Dvaja ďalší sólisti odštartujú už vo štvrtok ráno, aby mali šancu dobehnúť do cieľa do nedeľného večera.
Mestá, ktorými sa pobeží
Trasa vedie cez známe mestá ako Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Vráble, Šaľa či Šamorín. Do Bratislavy začnú prví bežci pribiehať už v nedeľu od poludnia, limit na dokončenie je 36 hodín. Rekord trate drží tím z roku 2021 s časom rovných 22 hodín – a aj tento rok sa na štart postavia favoriti s ambíciou ho pokoriť.
Šport, charita aj osvetový rozmer – Beh za zdravé oči detí
Generálnym partnerom je BILLA, ktorá prináša do štafetového behu Od Tatier k Dunaju aj osvetový rozmer, a to prostredníctvom svojho o. z. BILLA ľuďom, ktoré sa stalo charitatívnym partnerom pretekov. Občianske združenie už niekoľko rokov spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. Zvýšenie povedomia v téme prevencie zdravého zraku prinesú o. z. BILLA ľuďom a NÚDCH do behu Od Tatier k Dunaju prostredníctvom tematických tričiek, ktoré dostane každá bežkyňa či bežec. Ich zadnú stranu tvorí nezvyčajná Snellenova tabuľka, ktorá preverí zrakovú ostrosť účastníkov – vyskladaná z tematických písmen o očnej prevencii. „Cieľom tejto spoločnej aktivity NÚDCH s BILLA a o. z. BILLA ľuďom je upriamiť pozornosť na ochorenia očí v detskej populácii a na dôležitosť včasného záchytu a následnej liečby. Pohyb na čerstvom vzduchu za denného svetla je významným faktorom prevencie krátkozrakosti u detí, v celej populácii je zas prevenciou mnohých civilizačných ochorení. Aj preto sme privítali takéto spojenie športu a osvety – svojou formou dokáže zaujať, a hlbším posolstvom vzdelávať,“ povedal Peter Bartoň, generálny riaditeľ NÚDCH, ktorý je sám nadšený bežec. Okrem apelu o starostlivosť očí, vyobrazeného na tričkách bežcov, o. z. BILLA ľuďom venuje NÚDCH aj dar na špecializované prístroje či pomôcky pre detských pacientov.
Ambasádorkou behu Od Tatier k Dunaju je už 10 rokov herečka Gabriela Marcinková, ktorá zároveň spolupracuje s BILLA a je tvárou tejto značky. „Beh Od Tatier k Dunaju má pre mňa veľké čaro – nielen svojou trasou, ktorá odkrýva kúty nášho krásneho Slovenska, ale aj energiou ľudí, ktorí sa na podujatí zúčastňujú. O to viac ma teší, že sa generálnym partnerom behu stala BILLA, môj obľúbený obchod. Tímu BILLA držím palce a so záujmom budem sledovať, ako zdolávajú štafetu za štafetou. Veľmi sa mi tiež páči osvetový rozmer, ktorý do behu priniesla spolupráca BILLA s NÚDCH – ako mama dvoch malých detí považujem prevenciu chorôb detského zraku za mimoriadne dôležitú,“ vyjadrila sa Gabriela Marcinková.
Silná podpora a bohatý program
Bezpečnosť na trati budú zabezpečovať desiatky policajných hliadok a Horská záchranná služba na horských úsekoch Veľkej Fatry a Donovál. O osvieženie sa postará Zlatý Bažant, ktorý v cieli pripraví chill-out zónu, dm drogerie markt venuje bežcom darčeky a Hyundai spustí motivačnú instagramovú súťaž o atraktívne ceny vrátane zapožičania auta.
Môžete podporiť svojich priateľov, kolegov či ostatných členov svojho bežeckého tímu a nahrať motivačný odkaz, a tým sa zapojiť do súťaže. Video sa zobrazí priamo na trati – na obrazovke napájanej modelom IONIQ 5. Stačí, ak na svoj verejný Instagram profil nahráte story s povzbudivým odkazom, označíte @hyundaislovensko a doplníte hashtagy #RunToProgress a #OdTatierkDunaju. V hre sú atraktívne ceny auto Hyundai na 30 dní a 2× poukážka v hodnote 250 € na nové športové vybavenie.
Na trati budú pripravené aj rýchlostné prémie od značiek BROOKS, CRAFT a SILVA pre najrýchlejšieho muža a ženu na vybraných úsekoch.
Minulý rok v číslach
- 205 tímov, 8 sólo bežcov a spolu 2 500 účastníkov
- viac ako 72 000 odbehnutých kilometrov – 1,8-násobok obvodu Zeme
- najstarší účastník mal 76 rokov, najmladšia bežkyňa 16 rokov
- v cieli sa zjedlo 2 700 bagiet a vypilo 3 000 litrov radleru
Beh Od Tatier k Dunaju nie je len o kilometroch – je o priateľstvách, odhodlaní a prekračovaní vlastných hraníc. Už tento víkend bude celé Slovensko sledovať, kto sa stane novým kráľom štafety a či padne rekord trate.
Viac informácií a aktuálne dianie na trati nájdete na www.odtatierkdunaju.sk
Podujatie sa uskutoční pod záštitou Ministerstva vnútra SR, Prezídia policajného zboru a Policajného zboru SR. Záštitu zároveň prevzal primátor Hlavného mesta SR Bratislavy, Matúš Vallo. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Mestskej časti Petržalka, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva cestovného ruchu a športu