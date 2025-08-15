Turistom zavreli pred nosom. Kaštieľ Budmerice zíva stále prázdnotou. Šimkovičovej rezort sľuboval, že ho otvorí čo najskôr

Poľovnícky kaštieľ s anglickým parkom z 19. storočia, ktorý dal postaviť gróf Ján Pálfy, patrí podľa katastra nehnuteľností štátu a spravuje ho ministerstvo kultúry. Ešte do minulého roka sa o jeho prevádzku a zeleň staral sociálny podnik Obecné služby Budmerice. Spolupráca obce s ministerstvom vznikla na základe zmluvy, kde sa podnik zaviazal, že kaštieľ bude chrániť pred poškodením, opotrebovaním a zničením. Šimkovičovej rezort s ním však ukončil zmluvu a vymieňali si obvinenia.Čítajte viac Šimkovičová zatvorila obľúbený kaštieľ. Čo s ním bude? Pracovali v ňom zdravotne znevýhodnení. Obec hovorí o šikane
S obcou nekomunikuje
Dôvodom uzávery bolo podľa rezortu údajné zanedbanie pamiatky a prešetrenia poškodenia na bývalom sídle šľachty. Ministerstvo kultúry na čele s Martinou Šimkovičovou (nom. SNS) tvrdilo, že obecné služby neuviedli objekt pri odovzdaní do pôvodného stavu. Medzi škody zaradilo zmiznutie vyťažených drevín, demontáž čerpadla v bazéne či neoprávnené nakladanie s majetkom.
Obec sa vtedy bránila, že na starostlivosti o zámok participovala necelé tri roky. Obvinenia odmietla s tým, že ide o snahu vyvolať dojem nezákonnosti a šikanovania zo strany rezortu. V reakcii na tvrdenia, že na stenách zostali zmeny, pričom nie sú vylúčené hlbšie poškodenia, argumentovala, že v odovzdávacom protokole to uvedené nie je.
Zdá sa, že po rozviazaní zmluvy vzťah štátu so samosprávou zamrzol. „Nevieme, čo sa tam deje. To už má v správe ministerstvo kultúry,“ uviedol pre Pravdu obecný poslanec a predseda Komisie školstva, kultúry a športu Marcel Olša. Hovorí, že ak sa vyberie prejsť do areálu kaštieľa, tak v ňom nikoho niet. Kultúrne akcie sa tam podľa jeho slov nekonali, odkedy objekt uzavreli. „Mne to príde ako ľudoprázdne,“ skonštatoval. „Nevieme vôbec nič, absolútne. S nami nikto nekomunikuje,“ dodal.
Keď ministerstvo ukončilo vlani v auguste s podnikom zmluvu, sľubovalo, že robí všetky potrebné kroky, aby bol „objekt čo najskôr opäť prístupný verejnosti“. Keď sme sa ho po viac ako roku pýtali, kedy pamiatku znova sprístupní, odpoveď už taká optimistická nebola.
Ošumelý dojem
Do areálu sa návštevník síce dostane, no vstup do kaštieľa nie je pre verejnosť stále možný. Zmizla aj tabuľa s oznamom, že objekt je z technických príčin zatvorený a pre bližšie informácie treba kontaktovať ministerstvo kultúry.
Park kedysi obľúbeného miesta Budmeričanov zíval na vrchole letnej sezóny prázdnotou a niekdajšie miesto kultúrnych podujatí, vyzeralo ešte viac ošumelo. Na konci areálu neďaleko materského centra, sme stretli len dva zajace, ktoré sa zdali byť jedinými stálymi obyvateľmi parku.
Našli sme však spadnuté konáre, na ktoré upozorňovala aj výstražný nápis, nepokosený trávnik a pred schodiskom vytŕčala zo štrku oranžová chránička káblov. Všimli sme si aj lístím upchatý žľab na vodu či „miznúce“ chodníky.
Turisti však celkom na kaštieľ nezanevreli, aj keď ich bolo možné zrátať na prstoch dvoch rúk. Sporadicky sa objavili, väčšina z nich s košíkom – konkrétne Milan prišiel až Trnavy. Keď bol v Budmericiach naposledy, v areáli fungovala kaviareň, minizoo a bolo možné prezrieť si historické priestory. Zatvorenie považuje za škodu.
„Teraz je to zavreté, neviem či ju popoludní otvárajú. Škoda, že si verejnosť nemôže pozrieť takú peknú kultúrnu pamiatku,“ skonštatoval Milan. Areál sa mu zdá opustenejší ako kedysi, keď do kaštieľa chodili ľudia na prehliadky. „Je to naozaj škoda, že to pre ľudí zostalo uzatvorené,“ dodal a rozlúčil sa s tým, že ide ďalej hľadať huby.
Pamiatku neobišiel ani pár z Holandska, i keď, ako prezradil, o jeho zneprístupnení si vopred prečítal. K bráne sa neskôr blížila aj ďalšia dvojica, ktorá takisto nehovorila slovensky. Podľa drevákov sme usúdili, že prišli spolu.
„Máme radi históriu vo všetkých krajinách, preto sme sem prišli,“ vysvetlila mladá žena. „Je škoda, že je zatvorený, ale aspoň sa môžeme ísť pozrieť, ako vyzerá,“ skonštatovala. Podľa jej partnera sa v Holandsku so zatvorenými pamiatkami bežne nestretávajú. „Snažia sa (prevádzkovatelia, poz. red.) , aby boli všetky veci otvorené, ale niekedy sú tiež zatvorené,“ podotkol.
Rozdiel príliš nevidno
Zisťovali sme, aký je teda rozsah opráv v interiéri a exteriéri kaštieľa, a čo sa už podarilo spraviť. Ani jedno z toho rezort nespresnil a poskytol len všeobecné odpovede. „Ministerstvo kultúry priebežne realizuje nevyhnutné opravy a údržbu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Budmericiach na základe jeho aktuálneho skutkového stavu, vrátane jeho interiéru, exteriéru a priľahlého areálu, ako aj úkony potrebné na zamedzenie škodovým udalostiam,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa rezortu Petra Bačinská s tým, že sa zároveň zbierajú odborné podklady pre ďalšie plánované práce.
Detailnejší pohľad priniesol Krajský pamiatkový úrad Bratislava. „Z minuloročnej obhliadky interiéru kaštieľa vyplynulo, že opravu si vyžaduje časť omietok a náterov v interiéri niektorých priestorov na 1. a 2. poschodí, ktoré boli poškodené v dôsledku zatekania vody cez poškodenú medenú krytinu a klampiarske prvky a časť omietok a stavebných konštrukcií v suterénnych priestoroch, poškodených zavĺhaním,“ uviedol pre Pravdu riaditeľ krajského úradu Ján Mackovič.
Poznamenal, že pamiatkari vydali vlani rozhodnutie s konkrétnymi podmienkami, za ktorých možno rekonštrukciu v rozsahu opravy havarijného stavu realizovať. „V rámci interiéru kaštieľa bol v auguste 2024 schválený aj zámer umiestniť technické zariadenie – bezpečnostný kamerový systém,“ doplnil Mackovič.
V okolí zámku by mala byť revitalizácia viditeľnejšia. Po roku od uzatvorenia to však na veľké zmeny vôbec nevyzeralo. „V areáli kaštieľa, ktorého súčasťou je chránený park a topoľová a čerešňová aleja, bol povolený zámer výrubu starých a neperspektívnych stromov v súlade so závermi dendrologického posudku a rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava bol v októbri 2024 schválený zámer komplexnej obnovy aleje podľa predloženej projektovej dokumentácie,“ spresnil šéf úradu.
V priebehu roka podľa Mackoviča opravili plot areálu. Konkrétne vymenili alebo opravili poškodené stĺpiky, plotové panely a krídlové brány.
Firma z Cífera
Novým prevádzkovateľom sa vlani v auguste platnej stala eseročka Krino stav z Cífera. Na konci roka s ňou ministerstvo podpísalo dodatok s tým, že sa zmluva uzatvára na dobu určitú. Do kedy v nej však uvedené nie je. Pôvodná mesačná odplata firme sa dodatkom znížila zo 14 880 eur s DPH na 5 952 eur s DPH.
Cíferská firma má podľa zmluvy zabezpečovať prijímanie objednávok v súvislosti s ubytovaním, evidovať požiadavky na údržbu a opravy do tisíc eur, starať sa o čistotu izieb, pranie či žehlenie bielizne. Okrem toho má viesť aj denník „ubytovaných a knihy návštev v nehnuteľnostiach“, hoci kaštieľ je v tomto čase zatvorený. Jedným z bodov, ku ktorým sa firma zaviazala, je aj nepretržitá prevádzka kaštieľa vrátane jeho stráženia.
Starať sa má tiež o údržbu chodníkov. „Pravidelná starostlivosť o park a zeleň na pozemku s parcelným číslom: 2708/1, zahŕňajúca kosenie, drobnú údržbu parku (najmä vo vzťahu k odstraňovaniu napadaného lístia a konárov a likvidácii bioodpadu),“ uvádza sa ďalej v zmluve.
Bazén už nie je modrý
Povinnosťou firmy je podľa zmluvy starostlivosť o bazén, čo zahŕňa jeho čistenie a spustenie do prevádzky. Bazén, ktorý sa nachádza naľavo od kaštieľa, viditeľne zmenil za posledný rok farbu. Pamiatková inšpekcia bývalému prevádzkovateľovi – obecnému podniku – totiž vytkla, že jeho niekdajší vnútorný modrý náter pôsobí v kontraste s pohľadom na kaštieľ a je v rozpore so základnou ochranou a údržbou pamiatky.
Okolie bazéna bolo počas pracovného týždňa jediným miestom v rámci areálu, kde bol viditeľne ruch. Práce naznačovali aj kopy hliny, ponaťahované káble a zvuky vŕtačky. Keď sme však oslovili zamestnanca s logom nitrianskej bazénovej firmy na tričku, aby sme zistili, čo presne robí, striktne sa odmietol vyjadriť. Podľa Centrálneho registra zmlúv však ministerstvo neuzavrelo žiaden dokument s firmou, ktorá by sa zaoberala bazénmi.
Podľa ministerstva kultúry sa rekonštrukcia nádrže na kúpanie blíži k záveru. Na otázky, kto ho opravuje, a aké náklady vznikli, neodpovedalo. „Rekonštrukcia bazéna sa nachádza vo finálnej fáze, údržbu zelene zabezpečuje Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,“ vyhla sa Bačinská odpovedi. Odpoveď sme nedostali ani na otázku, aké sú náklady na úpravu exteriéru a interiéru, a ktorú firmu vysúťažili na realizáciu prác.
Ako vyplýva z odpovedí šéfa bratislavských pamiatkarov, zámer obnovy je na svete krátko. „Takisto v rámci areálu kaštieľa bol v júli 2025 schválený zámer obnovy bazéna/nádrže,“ priblížil Mackovič.
Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová (hnutie Slovensko) v utorok upozornila, že nová príspevková organizácia Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry SR, ktorá vznikla vo februári, má na tento rok rozpočet 12 miliónov eur, no nemá zriadenú webovú stránku s emailovou adresou, čo znemožňuje elektronicky jej zaslať žiadosť o informácie.
„Priznám sa, že toto čo sme práve zažili, bola aj na mňa trochu silná káva, aby organizácia, ktorá má na jeden rok rozpočet 12 miliónov eur, nemala vo svojich priestoroch nikoho, kto by mohol dať pečiatku na jednu infožiadosť, nemá žiadnu webstránku, nemá k dispozícii nikoho, komu by ste sa mohli dovolať s nejakými otázkami, žiadosťami," uviedla Milanová vo videu.
Stratili chuť
Budmerice aktuálne súťažia o titul Dedina roka a nedávno v obci otvorili aj Envirocentrum Vodáreň, ktoré susedí s kaštieľom. Dlhoročná obyvateľka Budmeríc Barbora Hatráková Dvořáková hovorí, že areál pamiatky v posledných rokoch výrazne ožil. Zásluhu však pripisuje nie ministerstvu kultúry, ale súčasnému starostovi obce. Historický objekt vnímala od detstva a pamätá si časy, keď bol zatvorený a mohli ho navštevovať len spisovatelia. Potom sa otvoril všetkým Budmeričanom, čo domáci obyvatelia oceňovali.
„Bola tam škôlka, vznikla tam kaviareň, bolo tam letné kino, urobila sa tam zoo, kam mohli chodiť rodiny s deťmi. Navyše, tie zvieratá boli zachránené, čo bolo tiež veľmi sympatické, “ vymenovala. „Potom sme sa v podstate zo dňa na deň dozvedeli, že kaštieľ sa zatvára, a dokonca obvinili nášho starostu z rôznych nepravdivých vecí. Potom sa muselo takmer zo dňa na deň odísť a areál sa vyprázdnil. My sme tam tiež prestali chodiť, lebo sme stratili chuť,“ pokračovala.
Obyvateľka zachytila, že kým v minulosti smerovali do areálu aj budúci mladomanželia, dnes je to podľa jej informácií problém. Dostali sa k nej príbehy, kedy pár síce získal povolenie, aby ho oddali v areáli, no vykosili preň len časť plochy. Nevesta sa tak musela prebrodiť cez vysokú trávu, z ktorej kúsky jej skončili priamo na šatách. Podľa jej informácií je znova narušený aj nový plot „Tým, že sa nik nestará o stromy, ktoré sú staré, údajne zase spadli na ten plot a je narušený,“ povedala.
Najlepším riešením pre kaštieľ by podľa nej bolo, ak by ho znova mala v správe obec. „Obec sa oň starala vzorne, určite sa nik na tom neobohacoval. Ťažili z toho ako obyvatelia Budmeríc, tak aj ďalší Slováci z okolia, ktorí tam veľmi radi chodili, pozerať sa, rekreovať. Koniec koncov, o kaštieli vznikli aj krásne knižky. Je to škoda,“ dodala.