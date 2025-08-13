Čelnú zrážku neprežilo dievčatko. Polícia obvinila vodiča Mercedesu

Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia s tým, že vyšetrovateľ tak urobil po získaní viacerých dôkazových materiálov i znaleckých posudkov.
K čelnej zrážke dvoch osobných áut došlo 21. apríla popoludní na ceste I/66 medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča. „Na mieste sa nachádzalo sedem zranených, z toho štyri deti. Maloletá osoba, žiaľ napriek obrovskej snahe záchranárov zraneniam podľahla. Najvážnejšie poranenia utrpel 37-ročný muž a maloleté dieťa, ktorí boli transportovaní s diagnózou polytrauma. Všetci pacienti boli prevezení do nemocnice v Banskej Bystrici,“ informovali po nehode záchranári.
Na miesto nehody privolali aj znalcov z odboru cestnej dopravy a takisto súdneho lekárstva. Od tragickej zrážky začalo prebiehať intenzívne vyšetrovanie. Polícia vyzývala prípadných svedkov nehody, aby jej pomohli.Čítajte viac Pri čelnej zrážke medzi Medzibrodom a Sl. Ľupčou zomrelo maloleté dievča, viacerí sú ťažko ranení