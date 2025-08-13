Pravda Správy Domáce Čelnú zrážku neprežilo dievčatko. Polícia obvinila vodiča Mercedesu

Čelnú zrážku neprežilo dievčatko. Polícia obvinila vodiča Mercedesu

V prípade dopravnej nehody pri Slovenskej Ľupči, ktorá si vyžiadala život maloletého dievčaťa, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie vodičovi vozidla Mercedes Benz pre trestný čin usmrtenia.

13.08.2025 13:09 , aktualizované: 13:24
Čelná zrážka dvoch áut 21. apríla 2025 na ceste I/66 medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča.
Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia s tým, že vyšetrovateľ tak urobil po získaní viacerých dôkazových materiálov i znaleckých posudkov.

K čelnej zrážke dvoch osobných áut došlo 21. apríla popoludní na ceste I/66 medzi obcami Medzibrod a Slovenská Ľupča. „Na mieste sa nachádzalo sedem zranených, z toho štyri deti. Maloletá osoba, žiaľ napriek obrovskej snahe záchranárov zraneniam podľahla. Najvážnejšie poranenia utrpel 37-ročný muž a maloleté dieťa, ktorí boli transportovaní s diagnózou polytrauma. Všetci pacienti boli prevezení do nemocnice v Banskej Bystrici,“ informovali po nehode záchranári.

Na miesto nehody privolali aj znalcov z odboru cestnej dopravy a takisto súdneho lekárstva. Od tragickej zrážky začalo prebiehať intenzívne vyšetrovanie. Polícia vyzývala prípadných svedkov nehody, aby jej pomohli.

