Šaško: Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom

Šaško chce, aby mal štát prednostné právo na obsadenie budov záchraniek
Minister zdravotníctva Šaško navrhuje, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Súkromníci budú môcť súťažiť len o tie ambulancie, o ktoré tieto organizácie nebudú mať záujem alebo kapacitu obsadiť. Verejné obstarávanie však podľa jeho slov musí byť transparentnejšie a upravené v zákone. Minister chce návrh predstaviť na štvrtkovej koaličnej rade.