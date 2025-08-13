Pravda Správy Domáce Šaško: Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom

Šaško: Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom

Tender na záchranky bol zrušený zákonným spôsobom. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) to uviedol na stredajšej tlačovej konferencii.

13.08.2025 16:54 , aktualizované: 16:59
Šaška neodvolali, tender je zrušený. Pozrite si rozhovor s politológom Štefančíkom
Šaško chce, aby mal štát prednostné právo na obsadenie budov záchraniek

Minister zdravotníctva Šaško navrhuje, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Súkromníci budú môcť súťažiť len o tie ambulancie, o ktoré tieto organizácie nebudú mať záujem alebo kapacitu obsadiť. Verejné obstarávanie však podľa jeho slov musí byť transparentnejšie a upravené v zákone. Minister chce návrh predstaviť na štvrtkovej koaličnej rade.

