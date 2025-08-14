Od žiadosti až po odvod, psychotesty nezvládne každý. Ako prebieha nástup na výcvik branných záloh?

Jakub, ktorý pracuje v redakcii Pravdy približne dva roky, sa prihlásil na výcvik ešte v prvej polovici júla bez predchádzajúcich vojenských skúseností. Chcel si ho vyskúšať bez toho, aby vedel, že bude šanca prihlásiť sa aj na novinársky turnus. „Prvým krokom bolo vyplnenie kontaktného formulára na oficiálnej stránke noska.sk. Odpoveď prišla rýchlo – v e-maile nás následne čakali ďalšie inštrukcie a tri hlavné tlačivá: osobný dotazník, čestné vyhlásenie občana žiadajúceho o zaradenie na výcvik branných záloh a samotná žiadosť o zaradenie na výcvik,“ opísal stručne.
V osobnom dotazníku vyplnil, že má záujem o vstup do branných záloh. Okrem nich totiž existujú aj ďalšie dva ďalšie typy – operačné a pohotovostné, ktoré sú určené bývalým alebo súčasným vojakom alebo príslušníkom bezpečnostných zložiek. Vypísaním trojice formulárov sa však administratívna časť nekončila. Potrebný bol totiž dokument od všeobecného lekára a tiež doklad o dosiahnutom vzdelaní.
„Tlačivá aj s uvedenými prílohami môže človek priniesť osobne na takzvané miesta prvého kontaktu alebo ich poslať poštou. V mojom prípade som všetko poslal poštou na adresu veliteľstva v Nitre," priblížil Jakub a pochvaľoval si komunikáciu s armádou. „Pri celom procese je potrebné striktne sa držať pokynov uvedených v tlačivách a e-maile. Komunikácia s tímom Ozbrojených síl SR prebiehala rýchlo a bez zbytočných prieťahov. Na všetky otázky odpovedali jasne, vecne a ústretovo – či už telefonicky, alebo e-mailom," zhodnotil pred výcvikom.
Čo všetko treba?
Ponuka prihlásiť sa na novinársky výcvik, ktorú šéf obrany Robert Kaliňák (Smer) avizoval ešte počas pilotného turnusu v júli, prišla redakciám v druhej polovici júla. Záujemcovia sa mali prihlásiť do konca mesiaca. Prvotné informácie začali pribúdať začiatkom augusta. Všetko sa začalo pozdravom „Dobrý deň, tu Národné obranné sily“.
Celým procesom sprevádzala plukovníčka Monika Vaľová. Hovorí, že práca personalistky, i keď sa to tak nemusí javiť, je veľmi pestrá. Priznáva však, že v noci toho veľa nenaspí a s prácou vstáva aj zaspáva.
Práve od nej získali novinári prvé informácie o tom, „čo všetko treba“ absolvovať pred výcvikom. Súčasťou žiadosti o zaradenie na výcvik musel byť výpis zo zdravotnej dokumentácie, čestné vyhlásenie, no aj dva dotazníky s osobných údajmi potrebnými pre výpis z registra trestov, s krvnou skupinou či s mierami ako obvod hrudníka, nohy či hlavy, ako aj osvedčený doklad o vzdelaní.
Tu si treba dať pozor na to, aký formát má váš doklad o ukončení vysokej školy. Ak prinesiete k notárovi tubu, ktorú ste naposledy držali na magisterských promóciách, môžete sa stretnúť s tým, že vám ju nedokáže overiť. Dôvodom totiž môže byť to, že jednoducho nemá taký skener, ktorý by z formátu A3 vyrobil A4, a pošle vás do najbližšieho papiernictva. Pomôcť môžu bežné mobilné aplikácie, ktoré z obyčajnej fotografie pripravia dostatočne ostrý a čitateľný dokument vo formáte, ktorý notár dokáže vytlačiť a úradne overiť.
Ak sa chystáte na vojenský výcvik, potrebuje k žiadosti o zaradenie priložiť aj výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorá je takisto jednou z podmienok. Získať ho vôbec nemusí byť jednoduché. A to najmä vtedy, ak vám požiadavky na výcvik prídu do mailu v nedeľu počas vrcholiacej dovolenkovej sezóny a od pondelka má vaša všeobecná lekárka nahlásené desaťdňové voľno, ktoré sa končí práve v deň nástupu na výcvik. Spoliehať sa nemožno ani na zastupujúcich lekárov, ktorí nemusia mať prístup k vašej zdravotnej karte.
Hoci niektorým ambulanciám sa digitálna doba vyhýba oblúkom a trvajú na osobnom prevzatí dokumentov a platbe len v hotovosti, iní lekári problém v e-mailovej komunikácii nevidia. Sú ochotní sa na niekoľko minút vzdať dovolenkového pohodlia, ak vedia, že vás „tlačí čas“, keďže všetky dokumenty bolo potrebné vo forme skenov priebežne zasielať NOS.
Ženy potrebujú jeden „papier“ navyše
V prípade žien bol zoznam potrebných dokumentov širší, pretože musia požiadať o prevzatie brannej povinnosti. Tá totiž vzniká len mužom, ktorý dosiahnu 19 rokov a majú trvalý pobyt na území Slovenska. Ženy musia o ňu písomne požiadať. Paradoxom je, že hoci ide o žiadosť spojenú s rezortom obrany, rozhodujú o nej v správnom konaní okresné úrady, ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra. Pozor treba dať aj na paragraf, aby sa vám nestalo, že v nej použijete ten, ktorý sa vzťahuje na mužov. A napokon, ideálne je, ak adresu okresného úradu, pod ktorý spadáte, dvakrát v liste neprepisujete.
Ak by niekto, kto žije v Bratislave, no má trvalý pobyt v Novom Meste nad Váhom, predpokladal, že úrady sú v tejto oblasti prepojené a so žiadosťou pochodí mimo „svojho kraja“, mýli sa. Požiadavku na prevzatie brannej povinnosti treba totiž adresovať na okresný úrad v sídle kraja podľa miesta trvalého bydliska na odbor obrany štátu. Podpis je takisto nutné úradne osvedčiť, žiadosť možno zaslať aj poštou a čakať, či ju doručia do nástupu na výcvik.
Len na okraj treba podotknúť, že hoci skúsenosť so slovenskou štátnou správou nemusí byť vždy ukážková a systém sa v dobe umelej inteligencie v mnohom javí ako zastaraný, vo väčšine prípadov sme sa stretli s ochotou pomôcť, ľudským a otvoreným prístupom. A to aj napriek tomu, že na niektorých odboroch je počet pracovníkov na rozsah agendy výrazne okresaný.
Prejsť psychotestom nie je samozrejmosť
Po byrokratickej časti prišla na rad testovacia. Súčasťou prípravy síce nie sú fyzické testy, ale každý uchádzač musí prejsť psychodiagnostickým vyšetrením. Po niekoľkých hodinách telefonátov s úradmi sa zdali psychotesty, ktoré sa v prípade niektorých uchádzačov konali v Duklianskych kasárňach v Bratislave, ako tá ľahšia pasáž.
„Samotné testovanie pozostávalo z písomných úloh zameraných na výkon, logiku a osobnostnú stránku a z krátkeho osobného rozhovoru. Až po týchto dvoch častiach, ktoré sme absolvovali pod dohľadom dvojice vojenských psychologičiek, sme spôsobilí na výcvik. Treba povedať, že testom neprešiel každý. Celé to trvalo aj s čakaním na výsledok zhruba dve alebo dve a pol hodiny,“ opísal Jakub.
Niekoľko dní po psychologickom site dostali záujemcovia o výcvik denný harmonogram a organizačné pokyny – či sa chcú zviezť autobusom, alebo prídu autom, čo si smú a čo nesmú na 14-dňový pobyt vziať so sebou, aké bude stravovanie a čo sa nesmie na výcviku robiť. Dlhšiu časť listu zaberal zoznam výstroja, ktorý príslušníci na úvod dostanú. Kompletný zoznam aj s ukážkami vám prinesieme v najbližších dňoch.
K odporúčaným veciam, ktoré by si jednotlivec mal vziať so sebou, automaticky patria hygienické potreby, dostatočné množstvo spodnej bielizne, príbor či osobné lieky. Medzi obmedzeniami je možné nájsť napríklad zákaz požívania alkoholu, používanie mobilov len počas prestávok či v čase osobné voľna, no aj zákaz opustiť Vojenský výcvikový priestor Turecký vrch počas celého výcviku.
„Vyhotovovanie zvukových ani grafických záznamov nebude povolené počas celej doby pobytu vo VVP TV. Nebudú tolerované urážky medzi vojakmi, obťažovanie ani iné činnosti vedúce k zhoršovaniu vzťahov. Zbrane alebo ich repliky (vrátane chladných) budú odobraté,“ odkázal budúcim vojakom prvého stupňa zástupca veliteľa Národných obranných síl plukovník generálneho štábu Richard Király. Zaujímavosťou je, že súčasťou obmedzení je aj zákaz zbierania lesných plodov.
„Proces od prvého kontaktu až po prijatie do NOS prebehol viac-menej hladko, ale treba počítať s tým, že to nie je jednodňová záležitosť a celkový priebeh sa môže natiahnuť na niekoľko dní až týždňov. Celkový prvý kontakt a komunikácia s centrom personálnych činností NOS prebehli profesionálne a bez zbytočných komplikácií,“ dodal Jakub.