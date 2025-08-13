V súvislosti s akciou Búrka sa podľa Súdnej rady porušovala prezumpcia neviny. Medzi obvinenými bola aj Jankovská

„Popieranie alebo spochybňovanie elementárnych práv obvinených či už predsedom súdnej rady a jej členmi alebo ministrom spravodlivosti a inými verejnými činiteľmi je výrazom ich rezignovania na dodržiavanie princípov právneho štátu a nedôvodným podkopávaním dôveryhodnosti autority súdnej moci," uvádza sa v uznesení, ktoré predložila členka rady Dana Jelínková Dudzíková.
Šéfka súdnej rady Marcela Kosová, ktorá bod do programu týkajúci sa akcie Búrka iniciovala, v tejto súvislosti v predkladacej správe zdôraznila, že obvinených v rámci akcie bolo 14 sudcov, pričom do dnešného dňa nebol ani jeden z nich právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.
„Trom obvineným sudcom bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie. Niektorí sudcovia boli neprávoplatne oslobodení, u niektorých boli odmietnuté obžaloby a na niektorých doposiaľ ani neboli podané,“ pripomenula Kosová. Doplnila, že v júni sudkyne Andrea Haitová a Otília Doláková súdnej rade oznámili, že uznesenia o zastavení ich trestného stíhania nadobudli právoplatnosť.
Sudcovia zadržaní počas akcie Búrka boli podľa Kosovej mnohými novinármi, verejnými činiteľmi a verejnosťou „odsúdení" takmer okamžite. „Pokračovalo to ďalšie roky, čo v praxi znamená, že nesmeli súdiť a mnohí stále nesmú, akoby neexistovala žiadna prezumpcia neviny. Zatýkanie sudcov bolo niekoľko rokov súčasťou Správ o právnom štáte Európskej komisii," dodala Kosová.
Národná kriminálna agentúra (NAKA) počas akcie s názvom Búrka ešte v marci 2020 zadržala spolu 13 sudcov, jednu bývalú sudkyňu, jednu správkyňu konkurznej podstaty, jednu advokátku a dve civilné osoby.
Zadržaných obvinili prevažne z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu alebo z marenia spravodlivosti. Medzi obvinenými bola napríklad aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. V októbri 2020 nasledovala policajná akcia Víchrica, rovnako zameraná na justíciu.