V súvislosti s akciou Búrka sa podľa Súdnej rady porušovala prezumpcia neviny. Medzi obvinenými bola aj Jankovská

V súvislosti s policajnou akciou Búrka, ktorá sa uskutočnila v marci 2020 a informovaním o nej zo strany niektorých médii dochádzalo k porušovaniu prezumpcie neviny obvinených sudcov. Ako sa ďalej uvádza v uznesení, ktoré na dnešnom zasadnutí schválilo všetkých 13 prítomných členov Súdnej rady, v právnom štáte je nemysliteľné, aby osoba bolo odsúdená v očiach verejnosti momentom zatknutia bez toho, aby mohla využiť svoje právo na obhajobu a právo na spravodlivý súdny proces.

13.08.2025 17:56
„Popieranie alebo spochybňovanie elementárnych práv obvinených či už predsedom súdnej rady a jej členmi alebo ministrom spravodlivosti a inými verejnými činiteľmi je výrazom ich rezignovania na dodržiavanie princípov právneho štátu a nedôvodným podkopávaním dôveryhodnosti autority súdnej moci," uvádza sa v uznesení, ktoré predložila členka rady Dana Jelínková Dudzíková.

Policajná razia v byte bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej (Archívne video)
Šéfka súdnej rady Marcela Kosová, ktorá bod do programu týkajúci sa akcie Búrka iniciovala, v tejto súvislosti v predkladacej správe zdôraznila, že obvinených v rámci akcie bolo 14 sudcov, pričom do dnešného dňa nebol ani jeden z nich právoplatne odsúdený na základe dokazovania pred súdom.

„Trom obvineným sudcom bolo právoplatne zastavené trestné stíhanie. Niektorí sudcovia boli neprávoplatne oslobodení, u niektorých boli odmietnuté obžaloby a na niektorých doposiaľ ani neboli podané,“ pripomenula Kosová. Doplnila, že v júni sudkyne Andrea Haitová a Otília Doláková súdnej rade oznámili, že uznesenia o zastavení ich trestného stíhania nadobudli právoplatnosť.

Sudcovia zadržaní počas akcie Búrka boli podľa Kosovej mnohými novinármi, verejnými činiteľmi a verejnosťou „odsúdení“ takmer okamžite. „Pokračovalo to ďalšie roky, čo v praxi znamená, že nesmeli súdiť a mnohí stále nesmú, akoby neexistovala žiadna prezumpcia neviny. Zatýkanie sudcov bolo niekoľko rokov súčasťou Správ o právnom štáte Európskej komisii,“ dodala Kosová.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) počas akcie s názvom Búrka ešte v marci 2020 zadržala spolu 13 sudcov, jednu bývalú sudkyňu, jednu správkyňu konkurznej podstaty, jednu advokátku a dve civilné osoby.

Zadržaných obvinili prevažne z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu alebo z marenia spravodlivosti. Medzi obvinenými bola napríklad aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. V októbri 2020 nasledovala policajná akcia Víchrica, rovnako zameraná na justíciu.

