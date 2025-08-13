Podpredsedníčka Demokratov mala poskytovať odborné krytie firme zo sporného tendra. Podľa opozície má väzby na Hlas

Upozornili na to Hospodárske noviny. Tie majú k dispozícii dokument, ktorý odhaľuje spojenie Letanovskej so spoločnosťou Emergency Medical Solutions (EMS).
Spoločnosť vznikla len v marci tohto roka, neprevádzkuje webovú stránku ani nezverejňuje kontaktné údaje. Jej majiteľom je Štefan Baumann, o ktorom opozícia tvrdí, že má väzby na stranu Hlas – jeho syn Oliver je darcom a bývalým kandidátom tejto strany.
Rodina Baumannovcov zároveň vlastní spoločnosť Bayern Center, ktorá má zmluvy na servis vozidiel s ministerstvom vnútra vedeným predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom.
Hoci väčšina doterajších indícií smeruje k strane Hlas, HN získali kópiu dokumentu, kde figuruje aj meno političky z mimoparlamentných Demokratov.
Spojenie s Letanovskou
Každá zdravotnícka firma musí mať zo zákona odborného zástupcu, ktorý zodpovedá za legislatívne aj odborné náležitosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Takáto osoba je nevyhnutná na získanie povolenia na prevádzkovanie činnosti.
V dokumente je uvedené, že odborným zástupcom EMS je doktorka Andrea Letanovská. Zhodu mena potvrdzuje aj dátum narodenia, ktorý korešponduje s údajmi političky.
Letanovská pre HN priznala, že s firmou spolupracovala na základe pracovnej známosti s jej konateľom Jaroslavom Sabolom. Odmietla však, že by sa akokoľvek podieľala na spornom tendri. „Ako odborná asistentka urgentnej medicíny som konzultovala medicínsku časť projektu. Na verejnom obstarávaní alebo inej ako medicínskej konzultácii som sa nijako nezúčastnila, iných ľudí ako pána Sabola nepoznám, nie som ani v manažmente spoločnosti ani nijakým beneficientom spoločnosti,“ uviedla.
Strana Demokrati jej stanovisko doplnila, že dlhodobo žiada zrušenie tendra a odchod ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas). Podľa Juraja Šeligu strana o tejto aktivite Letanovskej nevedela.
K veci sa vyjadril aj predseda Demoraktov Jaroslav Naď. Podľa jeho slov sa Hlas „snaží odpútať od seba pozornosť úbohým útokom na dlhoročnú záchranárku, ktorá životy na rozdiel od nich neničí, ale zachraňuje.“
Čo hovorí dokument
To, že Letanovská poskytla odborné krytie EMS, ešte automaticky neznamená, že bola zamestnankyňou firmy. Zákon nevyžaduje, aby išlo o pracovný pomer, hoci to je bežná prax.
Rovnako to nemusí dokazovať, že Letanovská vedela o zapojení EMS do tendra na záchranky v hodnote dvoch miliárd eur, ktorého zrušenie žiadal aj premiér Robert Fico. Mohla len odborne dohliadať na prevádzku služieb, keďže má skúsenosti zo svojej predchádzajúcej práce záchranárky.
Dokument, ktorý má redakcia k dispozícii, uvádza, že spoločnosť EMS žiadala o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby na základe jej odborného krytia. V materiáli však chýba dátum podania žiadosti aj informácia, či bolo povolenie udelené.
Letanovská vstúpila do politiky v roku 2019 v strane bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí. Do parlamentu sa dostala ako náhradníčka za bývalého štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého v roku 2020. V tom období kritizovala vtedajšieho premiéra Igora Matoviča a Mareka Krajčího, ktorý zastával post ministra zdravotníctva, za manažovanie pandémie.
Za ľudí opustila v roku 2021 a vstúpila do strany Spolu, z ktorej sa neskôr stali Demokrati. V predčasných voľbách pred dvomi rokmi bola líderkou ich kandidátky, keď jej prenechal miesto bývalý predseda vlády Eduard Heger.