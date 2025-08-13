„Napoludnie dňa 12. 08. 2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pre 25-ročného muža slovenskej národnosti, ktorý sa nachádzal priamo na vrchole Gerlachovského štítu. Na vrchole ho však zastihol panický atak, pre ktorý nemohol pokračovať a bezpečne zostúpiť. O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska Vysoké Tatry. Po príchode na miesto záchranári HZS mladého muža evakuovali z exponovaného terénu a následne bol letecky transportovaný do Starého Smokovca, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne,“ uviedla Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.
VIDEO: Vyliezol na Gerlach, dole už nemohol. Turistu pre panický atak zachraňoval vrtuľník
Záchranári zachraňovali až na samotnom vrchole Gerlachovského štítu.