Šimečka bol v Báčskom Petrovci, tvrdí, že Slovákov tam napádajú chuligáni. Fica vyzval, aby konal

„Toto je osobné. Vraciam sa z Báčskeho Petrovca a cítim hnev, na Juraja Blanára, Roberta Fica, Martinu Šimkovičovú, na všetkých týchto falošných národovcov, ktorí sa zaklínajú kultúrou a tradíciami, ale keď napádajú a bijú našich krajanov v zahraničí, tak mlčia ako voš pod chrastou,“ uviedol Šimečka na sociálnej sieti.
„Slováci a Slovenky tu čelia útokom chuligánov blízkych vláde, boja sa o bezpečnosť svojich rodín. Nikto, komu na bezpečnosti našich krajanov záleží, sa nemôže len prizerať,“ povedal líder PS, pričom kritizoval Fica a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer), ktorí podľa jeho slov nepodnikli potrebné kroky. Zároveň zdôraznil, že zapojenie slovenskej diplomacie je nevyhnutné.
„Krajania potvrdzujú obavy, že polícia a miestna moc tieto útoky na nich ticho tolerujú. Nejde pritom o spor medzi bežnými Srbmi a Slovákmi, vzťahy medzi ľuďmi sú dobré, problémom je systematické utláčanie slobodne zmýšľajúcich ľudí zo strany vládnej moci. Vo vzťahu k Slovákom sa pridáva nebezpečný etnický rozmer a chýba im akákoľvek podpora a ochrana. V tejto situácii si minister zahraničných vecí Blanár musí okamžite predvolať srbského veľvyslanca,“ zdôraznil Šimečka.
„Prišiel som našich krajanov osobne uistiť, že ľuďom na Slovensku nie sú ľahostajní. A vyzývam premiéra (…), aby začal konať,“ uzavrel líder PS.Čítajte viac Vstup do Báčskeho Petrovca je údajne znova blokovaný, zrušili plánovaný protest
Na Slovenských národných slávnostiach v meste Báčsky Petrovec vo Vojvodine sa v sobotu 9. augusta odohral útok na výstavu fotografií dokumentujúcich študentské protesty v Srbsku. Výstavu organizovala slovenská menšina.
Ku konfliktu vrátane fyzických potýčok došlo medzi členmi vládnucej Srbskej pokrokovej strany prezidenta Aleksandra Vučiča a občanmi, ktorí pripravili výstavu fotografií z protivládnych protestov. Počas toho boli poškodené vystavované fotografie a niekoľko ľudí utrpelo ľahšie zranenia.Čítajte viac Nacionalisti brutálne napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku. Blanár hovorí o opozično-koaličnom bojisku, reagoval aj Fico