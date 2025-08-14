Huliak v Ide o pravdu: Máme podozrenie, že niekto pripravoval privatizáciu Tiposu. Pri Expe v Osake sme zachránili polovicu peňazí

O chystanej privatizácii Tiposu sme mali informácie od viacerých podnikateľov v segmente s hazardnými hrami. Podarilo sa nám tomu zabrániť, povedal Huliak.
Ministrovi financií ponúkam stovky miliónov eur do rozpočtu z legálnych hazardných hier. Chceme otvoriť štátne kasína alebo kasína so štátnou účasťou ako majú v Rakúsku, uviedol v súvislosti s pripravovanou konsolidáciou na ďalší rok.
Ako Strana vidieka chceme byť adekvátnym koaličným partnerom v ďalšom volebnom období. Ja hlasovať za nezmysly ako volebný zákon nebudem. Nesúhlasím so zvyšovaním kaucie pri vstupe do parlamentu. Spoluprácu si vieme predstaviť s každým, kto je normálny. Nemáme problém ani s Republikou.
Výstavba haly v Šamoríne pokračuje, to bola moja podmienka. Našli sme už aj 3 ďalšie miesta na výstavbu atletických hál. Bude to v Martine, vo Zvolene a posledná vyrastie v Košickom kraji.
Vyjadril sa aj k svetovej výstave v Osake: „Musím s potešením oznámiť, že akonáhle som vymenil vedenie Slovakia Travel, zabezpečili sme vtedy už vôbec ohrozenú existenciu celého Expa a z deväť a pol milióna plánovaných sa zatiaľ na Expo minulo 4 milióny a to nás čaká mesiac, čiže rátam, že polovicu peňazí sme dokázali zredukovať a usporiadať serióznu výstavu reprezentujúcu Slovensko“.
Podľa Huliaka má v súčasnosti prezentácia Slovenska v Osake veľmi dobré odozvy a ľudia na ňu stoja v rade. Pre mňa je dôležité, že sa to podarilo zachrániť za polovicu peňazí, ktoré boli plánované. Chce, aby z toho boli vyvodené dôsledky.
