VIDEO: Čakajú nás najteplejšie dni roka. Kedy príde ochladenie?

Výstrahy druhého stupňa predbežne platia od 12.00 do 19.00 h v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Ďalej v takmer celom Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji. Rovnako aj v okrese Vranov nad Topľou. V Snine platí výstraha od 13.00 do 18.00 h.
V okresoch Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica, Spišská Nová Ves, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník platia výstrahy prvého stupňa od 13.00 do 18.00 h. Takisto platia vo väčšine okresov Žilinského kraja.
V piatok platia na juhu Slovenska výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Popoludní sú vydané pre okresy Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Rovnako v okresoch Levice, Komárno a Nové Zámky. SHMÚ varuje, že teplota sa môže vyšplhať až na 38 stupňov Celzia. „Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornil.
Druhostupňová výstraha je vydaná vo zvyšku Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, tiež v Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom a Trnavskom kraji. Platí aj vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Levoča, Prešov a Vranov nad Topľou. Prvý stupeň výstrahy platí vo zvyšku Prešovského kraja a v okresoch Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Čadca.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR počas horúčav apeluje na dôležitosť dodržiavania pravidelného pitného režimu. Piť treba v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. Netreba podceňovať ani riziko úpalu a prehriatia. Ľudia by sa mali vhodne obliekať, používať krémy s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu a nosiť pokrývky hlavy v exteriéri.