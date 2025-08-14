Historický pokles pomalých jázd: Železnice majú najmenej obmedzení za dekádu

Ako ďalej Bednárik uviedol, "na 19 kilometroch pomalých jázd z celkovej dĺžky koľajísk 6 820 metrov sme nikdy historicky neboli. Vďaka patrí aj ministerstvu dopravy, keďže bez navýšenia zdrojov na údržbu by nám elán a šikovné ruky našich zamestnancov nestačili,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Ivan Bednárik.
V minulosti bol vysoký počet POTR dôsledkom dlhodobého nedostatku financií, zanedbanej preventívnej údržby a zastarávania technickej základne. Nová stratégia zahŕňa realizáciu odloženej údržby, brúsenie koľajníc a výhybiek, riešenie havarijných stavov, rotáciu mechanizácie či efektívne využívanie zásob materiálu.
Pokles sa prejavuje najmä na hlavných tratiach – na koridorovej trati Bratislava – Košice zostáva jedno obmedzenie, ktoré odstránia do konca augusta, a na trati Bratislava – Štúrovo dve, súvisiace so sanáciou mostných pilierov cez Váh pri Trnovci nad Váhom.
„Pokračujeme v trende znižovania počtu POTR, čo potvrdzuje, že zvolená koncepcia údržby a opráv je správne nastavená a prináša merateľné výsledky,“ konštatujú ŽSR. Cieľom je postupné znižovanie deficitu opráv a zlepšovanie kvality infraštruktúry, aby bola železničná doprava bezpečná, plynulá a spoľahlivá.
ŽSR v roku 2024 prijali novú koncepciu údržby a opráv železničnej infraštruktúry. Jej súčasťou sú aj opatrenia, ako je realizácia odloženej údržby, plnenie úloh v rámci hlavnej činnosti ŽSR či kampane zamerané, napríklad, na brúsenie koľajníc a výhybiek. Zároveň zahŕňa aj riešenie havarijných stavov, rotáciu mechanizácie a efektívne využívanie stálych záloh strategického materiálu.