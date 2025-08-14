V parlamente musela zasahovať sanitka, poslankyňu hospitalizovali

Ako informovala televízia Markíza, nevoľno jej prišlo v garáži národnej rady. Sanitka ju následne previezla do nemocnice.
„Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby vyslalo Rýchlu zdravotnú pomoc do garáží v Starom Meste. Záchranári previezli s bolesťami chrbta 50-ročnú ženu do Univerzitnej nemocnice Bratislava v Starom Meste," uviedol pre Markízu hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolješík.