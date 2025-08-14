Pravda Správy Domáce V parlamente musela zasahovať sanitka, poslankyňu hospitalizovali

Pre opozičnú poslankyňu z Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovú musela prísť do parlamentu záchranka.

14.08.2025 12:01
Ako informovala televízia Markíza, nevoľno jej prišlo v garáži národnej rady. Sanitka ju následne previezla do nemocnice.

„Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby vyslalo Rýchlu zdravotnú pomoc do garáží v Starom Meste. Záchranári previezli s bolesťami chrbta 50-ročnú ženu do Univerzitnej nemocnice Bratislava v Starom Meste,“ uviedol pre Markízu hovorca Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richard Bolješík.

zväčšiť Zľava poslankyne parlamentu za PS Beáta Jurík,... Foto: SITA, Tomáš Susko
PS: Znevýhodňovanie rómskych žien vládu nezaujíma Zľava poslankyne parlamentu za PS Beáta Jurík, Lucia Plaváková a Ingrid Kosová počas tlačovej konferencie v júli 2024.
Viac na túto tému: #hospitalizácia #Národná rada SR