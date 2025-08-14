Kryl Šutaj Eštok prezidenta? Žilinka z vlastnej iniciatívy preskúma postup vnútra pri Pellegriniho kampani

Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Žilinka podotkol, že prokuratúra v prípade koná takzvane ex offo, teda z vlastného podnetu.
Podľa medializovaných informácií existujú pochybnosti, či Peter Pellegrini dodržal limit pol milióna eur na svoju prezidentskú kampaň. Pellegrini v správe o prostriedkoch vynaložených na svoju kampaň tvrdí, že limit dodržal. Na kampaň mal minúť približne 499 451 eur.