Kryl Šutaj Eštok prezidenta? Žilinka z vlastnej iniciatívy preskúma postup vnútra pri Pellegriniho kampani

Generálna prokuratúra preskúma zákonnosť postupu Ministerstva vnútra, ktoré nezačalo správne konanie v prípade možného prekročenia zákonného limitu na prezidentskú kampaň Petra Pellegriniho.

14.08.2025 12:16 , aktualizované: 12:28
Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Žilinka podotkol, že prokuratúra v prípade koná takzvane ex offo, teda z vlastného podnetu.

Podľa medializovaných informácií existujú pochybnosti, či Peter Pellegrini dodržal limit pol milióna eur na svoju prezidentskú kampaň. Pellegrini v správe o prostriedkoch vynaložených na svoju kampaň tvrdí, že limit dodržal. Na kampaň mal minúť približne 499 451 eur.

