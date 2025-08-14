Opozícia: Koalícia a Pellegrini sa obrátili Slovákom v Srbsku chrbtom. Blanár vyzval PS, aby nezasahovalo do srbskej vnútornej politiky

„Po vlažnej reakcii nášho predsedu vlády a ministra zahraničných vecí žiada KDH tieto incidenty riadne prešetriť a odsúdiť ich páchateľov. Rozdielnosť názorov vrátane politických nesmie končiť násilím. KDH tiež vystríha všetkých zainteresovaných pred rozdúchavaním národnostných vášní," uviedli kresťanskí demokrati a vyzvali premiéra Roberta Fica (Smer), aby srbského premiéra Vučeviča požiadal o riadne zabezpečenie ochrany nielen slovenských krajanov v Báčskom Petrovci a v okolí, ale aj všetkých obyvateľov, ktorí sú napádaní agresívnou skupinou. Súčasne chcú, aby ho požiadal o ukončenie násilností a o ich prešetrenie.Čítajte viac Šimečka bol v Báčskom Petrovci, tvrdí, že Slovákov tam napádajú chuligáni. Fica vyzval, aby konal
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v súvislosti s násilným incidentom uviedla, že predstavitelia Slovenska nechali slovenských krajanov na pospas kriminálnikom a bitkárom, ktorých proruská vláda organizuje proti vlastným ľuďom.
Útok si podľa poslankyne žiadal jasnú a dôraznú reakciu od najvyšších predstaviteľov SR. Namiesto odsúdenia útoku a požiadavky dôsledného vyšetrenia incidentu sa však podľa nej vládna koalícia aj prezident Peter Pellegrini otočili Slovákom v Srbsku chrbtom.
„Kde sú teraz Fico, Pellegrini, Danko a všetci tí veľkí „národovci“, ktorým je Slovensko ukradnuté a nedokážu na obranu krajanov povedať ani jediné slovo? Hlavne, že sa medzi Slovákov v Srbsku chodili pretŕčať a rozprávať pekné rozprávky, teraz ale zbabelo a vypočítavo čušia, alebo rovno útočia na vlastných krajanov. Fico dokonca poďakoval Srbskej vláde za prístup k Slovenkám a Slovákom žijúcim v Srbsku- ďakoval za tie kopance a násilie, ktorého sa zločinci a darebáci dopustili na Slovákoch?," uviedla Remišová.Čítajte viac „Neakceptovateľné.“ Slováci vo svete ostro kritizujú Fica za postoj k incidentu v Srbsku
Vláda Roberta Fica je podľa nej bezpečnostným rizikom pre vlastnú krajinu. „Najlepším dôkazom je to, že gangsterskí kamaráti a Putinovi vazali sú preňho viac, ako vlastný národ. Mlčanie Petra Pellegriniho a aj rôznych Putinových podržtašiek, ktoré sa na Slovensku tak radi chvália vlastenectvom, hovorí za všetko. A aj preto títo ľudia vo vedení štátu nemajú čo robiť," uzavrela poslankyňa.Čítajte viac Nacionalisti brutálne napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny v Srbsku. Blanár hovorí o opozično-koaličnom bojisku, reagoval aj Fico
Nacionalisti v Srbsku podľa opozičných strán SaS a Progresívne Slovensko napadli najväčšiu kultúrnu akciu slovenskej menšiny, zranili aj ľudí. Organizované skupiny provokatérov podľa opozície napadli výstavu fotografií slovenských študentov z protivládnych protestov v Srbsku.
Incident sa stal v srbskej Vojvodine počas Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci. Opozícia preto žiada, aby vláda okamžite konala a predvolala si srbského veľvyslanca, ktorý by mal vysvetliť všetky okolnosti a aj to, ako prebieha vyšetrovanie. Europoslanci za PS súčasne vyzvali aj Európsku komisiu, aby konala, pretože niektorí vojvodinskí Slováci majú slovenské občianstvo a sú teda občanmi EÚ.
Predseda vlády Robert Fico útok na slovenskú menšinu v Báčskom Petrovci v Srbsku neodsúdil. Ako uviedol vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, podľa neho išlo o spor opozičných a vládnych sympatizantov v Srbsku, ktorý nesúvisí s právami menšín v tejto krajine.
Zároveň odmietol kritiku opozície, že vláda ignoruje útok voči našim krajanom a nijako sa ich nezastala. „Podľa informácií, ktoré som obdržal od nášho veľvyslanca, nebola táto výstava povolená. Fotografie vyvolali reakciu v radoch podporovateľov vlády, ktorých je v Báčskom Petrovci a v celom Srbsku neúrekom, a došlo k potýčkam," uviedol Fico s tým, že opozícia tak od vlády žiada, aby chránila Srbov slovenskej národnosti, ktorí žiadajú pád legitímnej vlády. „Oni sa museli naozaj zblázniť,“ povedal Fico.
Blanárova výzva PS
Hnutie PS svojimi aktivitami v súvislosti s minulotýždňovým incidentom na festivale slovenskej menšiny v Báčskom Petrovci zasahuje do vnútorných záležitostí Srbska. Na sociálnej sieti to vo štvrtok uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer).
Blanár reagoval na predsedu PS Michala Šimečku, ktorý sa v stredu (13. 8.) stretol v Báčskom Petrovci s krajanmi po sobotňajšom (9. 8.) útoku priaznivcov srbskej vlády na výstavu fotografií o protivládnych protestoch, ktorá sa neoficiálne konala popri tamojších Slovenských národných slávnostiach. Šimečka na mieste vyhlásil, že slovenská menšina v srbskej Vojvodine sa obáva ďalšieho násilia a premiér Robert Fico (Smer) by mal situáciu okamžite riešiť diplomatickou cestou.
Blanár je však presvedčený, že PS vťahuje slovenských krajanov do opozično-koaličných sporov v Srbsku. „Ako ma informoval náš veľvyslanec v Srbsku, tak pán Šimečka sa v Srbsku dlho neohrial a akosi sa ‚nestihol‘ stretnúť ani s oficiálnymi predstaviteľmi krajanov z Báčskeho Petrovca,“ tvrdí Blanár.
Zároveň kritizoval organizátorov neoficiálnej výstavy fotografií na tému protivládnych protestov v Srbsku, ktorí podľa neho svojím počinom pošliapali podstatu apolitických slávností Slovákov žijúcich v Srbsku.
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, ktorá je spoluorganizátorom festivalu, vo svojom vyhlásení krátko po incidente taktiež odsúdila „pokus o politizáciu“ slávností zo strany srbských opozičných strán a ich sympatizantov.