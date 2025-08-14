Hospodárenie u Šimkovičovej: Rezort zriadil agentúru na efektívnu správu majetku. Na jej chod minie 12 miliónov eur

Príspevková organizácia Správa rezortných zariadení Ministerstva kultúry vznikla vo februári tohto roka. Podľa informácií na webe rezortu ju zriadili „na účely zabezpečenia komplexnej údržby, ochrany a rozvoja nehnuteľného a hnuteľného majetku“ ministerstva. Vznik novej organizácie ministerka Šimkovičová konzultovala s Ministerstvom financií. Rozpočet novej inštitúcie na rok 2025 je 12 miliónov eur.
Bývalá šéfka rezortu Natália Milanová (hnutie Slovensko) vo videu na sociálnej sieti upozornila, že Správa rezortných zariadení ani po polroku od vzniku nemá vlastnú webovú stránku. „Organizácia s rozpočtom 12 miliónov eur na rok nemá ani jedného zamestnanca, ktorý by vedel dať pečiatku na infožiadosť, nemá žiadnu webovú stránku, nemá k dispozícii nikoho, komu by ste mohli dovolať,“ poukázala. „A to napriek tomu, že za vlastnú propagáciu zaplatila firme 60-tisíc eur,“ doplnila.
Informácií o tejto príspevkovej organizácii je naozaj minimum. Nie je známe, koľko ľudí pre ňu pracuje a aké presné úlohy plní. Z Centrálneho registra zmlúv vyplýva, že generálnou riaditeľkou agentúry je Aneta Büdi – práve ona podpisuje dokumenty v mene organizácie. Predtým pôsobila ako projektová manažérka v Slovenskom národnom múzeu. V médiách jej meno spájajú s mafiánom Antoniom Vadalom, riadila totiž firmu, ktorú založil. Ako sa stala šéfkou novej organizácie, nie je známe – ministerstvo neinformovalo o výberovom konaní na obsadenie tejto funkcie.
Na činnosť Správy rezortných zariadení sú zvedaví aj zamestnanci kultúrnych inštitúcií. Platforma slobodného múzejníctva na svojej stránke upozorňuje, že organizácia zatiaľ nezverejnila ani jednu zmluvu s rezortnými zariadeniami, ktoré by mala spravovať.
„Zatiaľ čo sa šetrí na etablovaných odborných inštitúciách, podporu dostávajú nové subjekty, ktorých činnosť je nejasná. Príkladom je už spomínaná Správa rezortných zariadení MK SR. V Centrálnom registri zmlúv zatiaľ neexistujú žiadne zmluvy s rezortnými zariadeniami, ktoré by SRZ mala spravovať. Podľa šiestich zverejnených zmlúv funguje SRZ ako agentúra, ktorá si na jednotlivé činnosti najíma externých dodávateľov – na právne, účtovné, realitné, PR, stavebné a ďalšie služby,“ napísali.
Najčerstvejšou zákazkou organizácie je „Analýza vzájomných vzťahov a účelu podriadených organizácií Ministerstva kultúry SR“. Tú za vyše 40-tisíc eur (s DPH) pripraví advokát Michal Bezák z obce Krásno.
Účelom analýzy je podľa opisu zákazky „posúdenie aktuálneho stavu podriadených organizácií Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za účelom ich konsolidácie a zvýšenia efektívnosti ich činnosti, ako aj finančných prostriedkov vynakladaných na ich činnosť, a to vrátane návrhov na úpravu predmetu činnosti“.
Pravda oslovila Ministerstvo kultúry s otázkami o pôsobení Správy rezortných zariadení. Po získaní stanoviska článok aktualizujeme.