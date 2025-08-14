Falošná vyšetrovateľka poslala aj preukaz. Muž prišiel pre podvod o vyše 25 000 eur

Zaslala mu aj fotografiu falošného služobného preukazu. Následne odovzdala telefón ďalšej osobe, ktorá sa predstavila ako pracovník Národnej banky Slovenska. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.
„Podvedeného telefonicky inštruoval, aby vybral peniaze zo svojho účtu, čo dôverčivý muž urobil a z rôznych účtov vedených v banke vybral finančnú hotovosť dokopy vo výške 25 390 eur, ktoré následne osobne odovzdal neznámemu mužovi v blízkosti Hodžovho námestia v Bratislave, ktorý sa preukázal certifikátom v mobilnom telefóne,“ priblížil hovorca.Čítajte viac Vybielené účty. Nový SMS podvod sa šíri Slovenskom. Správa znie naliehavo a ľudia panikária. Hrozí, že prídete o peniaze, varuje polícia
Polícia opätovne upozornila občanov, aby nevyberali peniaze z bankového účtu na základe telefonických alebo e-mailových výziev. Pripomína, že štátne inštitúcie takýmto spôsobom nikdy nepožadujú finančné prevody ani hotovosť. Radí aj overovať si totožnosť osôb, ktoré sa prezentujú ako zamestnanci štátnych orgánov, a v prípade pochybností priamo kontaktovať inštitúciu.Čítajte viac Sedem miliónov eur vyhodili von oknom. Podvodníci skúšajú na Slovákov nové triky, takmer naletela aj Daniela