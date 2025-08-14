Pravda Správy Domáce Falošná vyšetrovateľka poslala aj preukaz. Muž prišiel pre podvod o vyše 25 000 eur

Muž prišiel pre podvod o vyše 25 000 eur. Telefonicky ho kontaktovala žena, ktorá sa vydávala za vyšetrovateľku Policajného zboru.

14.08.2025 15:00
Zaslala mu aj fotografiu falošného služobného preukazu. Následne odovzdala telefón ďalšej osobe, ktorá sa predstavila ako pracovník Národnej banky Slovenska. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

„Podvedeného telefonicky inštruoval, aby vybral peniaze zo svojho účtu, čo dôverčivý muž urobil a z rôznych účtov vedených v banke vybral finančnú hotovosť dokopy vo výške 25 390 eur, ktoré následne osobne odovzdal neznámemu mužovi v blízkosti Hodžovho námestia v Bratislave, ktorý sa preukázal certifikátom v mobilnom telefóne,“ priblížil hovorca.

Polícia opätovne upozornila občanov, aby nevyberali peniaze z bankového účtu na základe telefonických alebo e-mailových výziev. Pripomína, že štátne inštitúcie takýmto spôsobom nikdy nepožadujú finančné prevody ani hotovosť. Radí aj overovať si totožnosť osôb, ktoré sa prezentujú ako zamestnanci štátnych orgánov, a v prípade pochybností priamo kontaktovať inštitúciu.

